“Sería un honor”: Qué dijo Lalo España sobre su deseo por interpretar a Chespirito en su serie biográfica

Asimismo, aprovechó para mencionar que el hijo de “Chespirito”, Roberto Gómez Fernández, se encuentra al tanto de su interés por encarnar en la pantalla chica al legendario comediante.

“Roberto sabe que estoy interesado en el proyecto, le mandé un video que parece que le gustó, hice algunas caracterizaciones y todo”, reveló el actor de Vecinos.

Lalo España también comentó que a su parecer la serie biográfica de Chespirito se encuentra retrasada, ya que hasta el momento se han proyectado la vida de varias celebridades mexicanas en la pantalla chica.

Algunas personalidades del espectáculo mexicano que cuentan actualmente con series biográficas son Juan Gabriel, Joan Sebastian, Luis Miguel, Paquita la del Barrio y Silvia Pinal.

“Creo que el proyecto está atrasadísimo, pero yo estoy muy interesado en hacer casting, que me hagan casting cuando se haga, y pues ojalá”, recalcó.

Esta no es la primera vez que Lalo España habla sobre su profundo interés por interpretar a Gómez Bolaños. A finales de 2002, el actor mexicano mencionó a la prensa que sería un honor protagonizar una serie biográfica del legendario comediante.

“Para mí sería, olvídate, sería un verdadero honor, aparte físicamente ahí hay algo ¿no? Él era un genio, una ingenuidad en los personajes muy divertida, las historias estaban muy bien construidas y un mecanismo de humor único para que funcionara”, comentó.

“Ya sabías de memoria qué le iba a decir Doña Florinda, pero te sigues riendo. Un fenómeno maravilloso que tiene una sencillez y la sencillez es una cualidad. Olvídate, a mí me encantaría, si se diera, me sentiría honradísimo, pero échenme ojo”, dijo Lalo España a la prensa.

¿Por Disney+?

En la conmemoración del 50 aniversario del estreno de El Chavo del 8, durante junio de este año, Roberto Gómez Fernández habló sobre el alcance de este programa y el impacto cultural que ha tenido a nivel mundial.

De igual manera, el hijo del comediante brindó algunos detalles sobre la serie biográfica de Chespirito, la cual se había rumoreado que sería transmitida por la plataforma de streaming Disney+.

“Hemos estado, en más de dos años, en pláticas con diferentes instancias, pero no hay nada que tenga que ver con la retransmisión de la serie original ni con futuras producciones con Disney. No por lo pronto, pero no hay nada en la mesa”, aclaró Gómez Fernández.

No obstante, Roberto Gómez Fernández informó que la serie se encuentra en desarrollo, a pesar de que se ha retrasado debido a la pandemia por coronavirus.

“Es una labor titánica porque además, es un proyecto que mi familia y yo estamos llevando, desarrollando y es complicado porque hay ciertas cosas que queremos contar, que la familia quiere contar, y debemos ser muy cuidadosos que todos los que estén involucrados dominen el caso y dominen los temas”, dijo al respecto de la serie biográfica de su padre.