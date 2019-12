Series cortas de Netflix para hacer una maratón en el descanso de fin de año

"Cómo vivir contigo mismo" es una de las series que más ha dado de qué hablar en el segundo semestre de 2019 debido a su temática y a que aborda algunos de los miedos más comunes de los seres humanos. (Foto Prensa Libre: Netflix)

Además de tener más tiempo para convivir con familia y amigos y poder disfrutar de algunos platillos de temporada, el descanso de fin de año trae consigo la posibilidad de hacer mandados y salir de algunos pendientes, pero también de tomarse un respiro y quedarse en casa.

Entre compromisos y quehaceres las vacaciones se van consumiendo, es por eso que si piensa dedicar un tiempo a ver alguna serie, lo mejor es que sea corta, para que pueda terminarla antes de volver a su rutina.

A continuación le compartimos algunas sugerencias para que pueda agregar a su lista. Usted únicamente tendrá que elegir a cuál de ellas le dará la oportunidad primero, pensar qué delicioso platillo o boquita acompañará su entretenimiento y si optará por ver la serie solo o acompañado.

1. Cómo vivir contigo mismo

Esta serie creada por Timothy Greenberg es protagonizada por Paul Rudd y muestra la historia de un hombre que al estar harto de la forma en la que se desarrolla su vida, se somete a un extraño tratamiento en un spa que le recomienda un colega.

Aparentemente todo va de maravilla… hasta que descubre que lo que sucedió no es que milagrosamente se transformara en persona feliz, sino que en realidad lo reemplazaron con una mejor versión de sí mismo. Por supuesto, el haber sido clonado desencadena una serie de conflictos internos y externos en el protagonista, haciendo de esta serie un imán para quienes disfrutan de la ciencia ficción con toques de comedia y un poco de suspenso.

La primera temporada se encuentra disponible en la plataforma de streaming. Tiene ocho capítulos que duran alrededor de media hora así que es una excelente opción para ver en pocos días.

2. The Toys That Made Us

Las mentes detrás de las más icónicas franquicias de juguetes hablan sobre el auge y la caída de sus millonarias creaciones en esta serie que lo hará sentir verdadera nostalgia.

G.I. Joe, Barbie, He Man, Las tortugas ninja y My little pony son algunos de los juguetes que podrá ver. Además de conocer un poco más sobre su historia, seguramente verá algunos de los juguetes que estuvieron presentes en su infancia o bien, aquellos que siempre quiso que formaran parte de su colección.

Si bien la serie tiene tres temporadas, cada una tiene tan solo cuatro capítulos (de alrededor de 45 minutos cada uno), por lo que no será complicado verla completa en un par de días.

3. Master of None

Creada por Aziz Ansari y Alan Yang, esta serie de comedia inicia mostrando cómo el neoyorquino Dev, interpretado por Aziz Ansari, tiene más de 30 años y un grave problema: si ni siquiera sabe qué quiere comer, ¿cómo decidirá qué hará el resto de su vida?¿Podrá Dev impulsar su carrera y su vida amorosa?

Esta comedia ha sido ganadora de dos Emmy (mejor guion y montaje) y un Globo de Oro para Aziz Ansari (mejor actor).

De momento tiene dos temporadas, cada una con diez capítulos que duran 30 minutos aproximadamente.

4. Maniac

Esta mini serie de comedia negra, también dirigida a los amantes de la ciencia ficción, es protagonizada por las estrellas Emma Stone y Jonah Hill, quienes les dan vida a Annie Landsberg y Owen Milgrim.

Ellos son un par de desconocidos que coinciden en un ensayo clínico que se encuentra en las últimas fases. Ambos llegan por razones distintas, él como una alternativa para ganar dinero y ella para tener acceso a algunas sustancias que no están disponibles en el mercado.

Sin embargo, nada sale según lo planeado, pues a cargo del experimiento está un doctor que aún no resolvió la relación con su madre y una computadora que se sale de control.

La primera temporada de Maniac tiene únicamente diez capítulos, que duran alrededor de 45 minutos.

5. Muñeca rusa

Esta es la historia de una mujer que queda atrapada en un misterioso circulo de tiempo y hechos: va a una fiesta que le organizan por su cumpleaños número 36, muere al final de la noche y despierta la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. “Presa de un bucle temporal surrealista, no le queda más remedio que enfrentarse a su propia mortalidad”, puede leerse en la descripción de la serie en Netflix.

Natasha Lyonne, quien también es una de las estrellas de la famosa serie Orange Is the New Black, es la protagonista de esta historia. La actriz creó esta serie ganadora del Emmy junto a Leslye Headland y Amy Poehler.

La primera temporada de Muñeca rusa tiene ocho capítulos que duran alrededor de 30 minutos. Tome en cuenta que la serie está dirigida para mayores de 16 años debido a su lenguaje y algunas de sus escenas.

6. Girlboss

Girlboss es una comedia basada en el best seller autobiográfico de de Sophia Amoruso, el cual cuenta la historia de cómo la rebelde y quebrada Sophia creó su propio imperio online y aprendió a ser la jefa de su vida.

Protagonizada por Britt Robertson, la serie tiene una temporada de 13 capítulos que duran alrededor de 30 minutos. La serie está dirigida a mayores de 16 años por su lenguaje y algunas escenas.

7. Monarca

Producida por Salma Hayek y creada por Diego Gutiérrez, Monarca inicia mostrando cómo tras dejar EE. UU. y volver a México, Ana María recibe una oferta impensada de su padre: el control del imperio familiar de tequila. Lo que para sus hermanos será un mal trago, para ella significará asumir el poder de un negocio sumido en secretos y corrupción. ¿Aceptará la oferta pese a los riesgos?

Todas estas dudas se resuelven conforme avanza la primera temporada, que tiene diez capítulos de 45 minutos aproximadamente cada uno.

