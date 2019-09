Series de terror disponibles en Netflix que no se puede perder

La serie "El mundo oculto de Sabrina" está basada en "Chilling Adventures of Sabrina", comic estadounidense publicado por Archie Horror. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Las películas y series de terror no son del gusto de cualquiera, eso es un hecho. Sin embargo, quienes se sienten atraídos por este tipo de contenido y disfrutan de las tramas poco usuales y personajes con mentes enigmáticas, buscan continuamente ver nuevas historias, con tramas inesperadas y escenas que hagan que como se dice comúnmente, “le mantengan los pelos de punta”.

A continuación le compartimos algunas propuestas disponibles en la famosa plataforma de streaming. Algunas de ellas son basadas en libros, otras son de países que aunque quizá no sean un referente de los audiovisuales de terror sí consiguieron un buen resultado y otras no tienen precedentes, pero tienen en común que están esperando por usted, para sorprenderlo y por supuesto, asustarlo.

Finalmente tome en cuenta que aunque algunas tienen contenido más suave que otras, todas son recomendadas para mayores de 18 años.

1. Typewriter

Esta serie es de india, mezcla el drama con el terror y es dirigida por Sujoy Ghosh. Su descripción es sencilla y clara: “Tres amigos de Goa se adentran en una antigua mansión en busca de fantasmas, pero, luego de que una familia se muda a ella, el pasado resurge de una manera espeluznante”, puede leerse en la plataforma de la compañía de streaming.

Además de una estética muy especial, esta serie ha sido reconocida por tener momentos inesperados que dejan a cualquiera con el deseo de seguir viendo qué sucede con los peculiares personajes.

Por el momento la serie cuenta con una temporada disponible en Netflix. Cuenta con cinco capítulos y cada uno dura alrededor de 45 minutos.

2. La maldición de Hill House

Creada por Mike Flanagan, esta serie muestra con flashes del pasado y del presente, una familia enfrenta los temerosos recuerdos de su viejo hogar y el terror que hizo que decidieran alejarse de allí.

Todo empieza cuando mientras investiga con escepticismo una historia de fantasmas para su próxima novela, Steven recibe una llamada de la hermana, la cual desata una serie de eventos inesperados, la cual reviirá los traumas de toda la familia.

La producción es protagonizada por Michiel Huisman y Carla Gugino, Timomthy Hutton. Actualmente puede encontrar la primera temporada en Netflix, la cual tiene diez episodios, cada uno más terrorífico y perturbador que el otro.

3. El mundo oculto de Sabrina

Esta serie fue recibida por muchos con la idea de que sería una especie de tributo a la serie Sabrina, la bruja adolescente, protagonizada por la actriz Melissa Joan Hart. Sin embargo, mientras que la serie de la década de los 90 tenía partes cómicas y mostraba como la adolescente entendía sus poderes y la responsabilidad que estos conllevaban, la nueva entrega es mucho más oscura, tanto en temática como en el aspecto visual.

“La magia y las travesuras marcan el rumbo de Sabrina, una adolescente de doble naturaleza que se debate entre el mundo de los mortales y el que se oculta debajo”, se lee en la sinopsis de la serie. La historia inicia mientras en Greendale, el pueblo donde vive Sabrina, se preparan par un eclipse de Halloween… y como es de esperarse, al televidente le toma poco tiempo darse cuenta de que los protagonistas no son nada comunes ya que todo empieza a tornarse oscuro.

El mundo oculto de Sabrina tiene dos temporadas, de once y nueve capítulos respectivamente. Los episodios son bastante largos pues duran alrededor de una hora, pero eso no le impedirá el deseo de hacer una maratón para no tener que esperar mucho y descubrir qué es lo que le depara a la bruja adolescente y el resto de personajes.

4. Scream

Creada por Jill E. Blotevogel, Jay Beattie y Dan Dworkin, esta serie muestra cómo un pueblo recuerda su pasado oscuro, cuando un asesino enmascarado persiguió a un grupo de adolescentes. Por supuesto, esta producción se basa en la conocida antalogía de terror que lleva su mismo nombre.

La historia inicia mostrando como en el pequeño pueblo de Lakewoord, un escabroso asesinato remueve las heridas de otro hecho similar ocurrido dos décadas antes. Otras muertes y la angustia de los habitantes del lugar no tardan en llegar.

Scream cuenta con dos temporadsa, de diez y trece capítulos respectivamente. La duración de cada episodio varía, pero están entre los 40 y los 75 minutos.

5. Hannibal

Esta serie dramática gira se enfoca en los primeros años de la relación del perfilador de criminales del FBI, Will Graham, y el caníbal homicida, Dr. Hannibal Lecter.

Las imágenes grotescas y momentos de mucha tensión son continuos en esta serie que actualmente tiene tres temporadas en las que destacan Hugh Darcy, Mads Mikkelsen y Caroline Dhavernas dando vida a algunos de los personajes principales. Cada temporada tiene trece episodios de 45 minutos aproximadamente cada uno.

6. Chambers

En esta producción creada por Leah Rachael, se muestra cómo tras recibir un trasplante de corazón, una adolescente es acechada por visiones e impulsos siniestros, e inicia la búsqueda de la historia de la muerte de su donante. ¿Conseguir respuestas puede envolver a la joven en un tema muy arriesgado y complejo?

La primera temporada, que cuenta con diez capítulos, le dará respuesta a esa y otras interrogantes que se planteará conforme avancen los episodios. Las actuaciones impecables y los giros inesperados de la trama de esta serie han sido reconocidas por cientos de espectadores alrededor del mundo.

Ahora que ya conoce estas propuestas solo es cuestión de que elija cuál será la primera a la que dará play, abriendo paso a horas de terror que lo mantendrán emocionado de principio a fin.

