Netflix: estos son los estrenos para septiembre 2019

Contextualizada en la época medieval, (Des)encanto fue creada por la mente creativa detrás de Los Simpson, lo que promete momentos de humor ácido y giros impredecibles para los televidentes. Su segunda temporada estará disponible en septiembre. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Quedan pocos días para que concluya el octavo mes del año. Además de que la idea de que el tiempo pasa demasiado rápido le rondará en la cabeza, otra cosa fácil de asegurar es que también asociará esta fecha con la próxima actualización de Netflix.

En septiembre llegarán algunas de los estrenos más esperados del año. Para los amantes de la comedia llegarán la quinta temporada de comedia Brooklyn Nine-Nine y la segunda de (Des)encanto. También estará disponible la actualización de Vis a Vis para aquellos que son más fanáticos del drama y la quinta temporada de How to Get Away with Murder para quienes aman el suspenso.

Como siempre, las actualizaciones tienen opciones para todos los gustos así que lo invitamos a darles un vistazo y agregarlas a su lista desde ya:

Series

How to Get Away with Murder: Temporada 5 (1/9)

Esta serie inicia mostrando cómo Annalise Keating, una brillante abogada penalista y profesora de leyes, se involucra en un caso de homicidio con cinco de sus estudiantes. La quinta entrega de la serie creada por Peter Nowalk promete ser igual de entretenida y sorprendente, como las 4 temporadas anteriores.

Grey’s Anatomy: Temporada 15 (1/9)

La pasante (y finalmente residente) Meredith Grey se halla atrapada en sus propias pasiones junto a sus colegas médicos en un hospital de Seattle.

Élite: Temporada 2 (6/9)

Cuando tres jóvenes de clase obrera se matriculan en un exclusivo instituto privado, las diferencias entre ellos y los alumnos del lugar no tardan en salir a la luz … y pronto todo se sale de control. En septiembre llega la segunda entrega de esta serie española que tiene atrapadas muchas personas alrededor el mundo.

Hip-Hop Evolution: Temporada 3

Diversas entrevistas con raperos, DJ y personalidades de la música narran la evolución del género a lo largo de la historia.

The I-Land (12/9)

En esta miniserie de aventuras de ciencia ficción diez personas despiertan en una isla peligrosa sin recuerdo alguno y pronto descubren que ese mundo no es lo que parece.

The Ranch: Parte 7 (13/9)

The Ranch es una comedia original de Netflix creada por Don Reo (Dos hombres y medio) y Jim Patterson (My wife and kids), protagonizada por Ashton Kutcher y Danny Matterson, quienes hace muchos años trabajaron juntos en That ’70s Show. “Colt Bennet quería ser jugador profesional. Ahora solo le queda regresar a casa con un padre ganadero, un hermano molesto y un rancho en problemas” puede leerse en su descripción.

The Chef Show (13/9)

El actor y director Jon Favreau y el chef Roy Choi prueban recetas y técnicas de cocina y comparten comidas con algunas de las celebridades más importantes del mundo del entretenimiento y la gastronomía.

Las del hockey (20/9)

Las integrantes de un equipo femenino de hockey buscan la victoria en la pista mientras tratan de sacar tiempo para el estudio, la familia y el amor.

Criminal: España (20/9)

Esta serie es ambientada en una sala de interrogatorios, donde se hacen preguntas en medio de dramas personales. La protagonizan Emma Suárez, Carmen Machi y Álvaro Cervantes.

Des(encanto): temporada 2 (20/9)

(Des)encanto es una serie de animación para adultos del dibujante estadounidense Matt Groening, que también es el creador de Los Simpson. Su personaje principal es Bean, quien solo oye el llamado de la bebida. Entre tragos la rebelde princesa enfurece al rey y siembra el caos con su demonio personal y su amigo el elfo.

The Blacklist: Temporada 6 (21/9)

Un brillante criminal se rinde y decide ayudar al FBI a atrapar a otros maleantes, solo si trabaja con Elizabeth Keen, la perfiladora nueva

Glitch: Temporada 3 (25/9)

Un agente de policía y una médica deben enfrentar un misterio cargado de emotividad cuando siete residentes locales regresan de la muerte en perfecto estado físico.

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 5 (26/9)

Después de pasar un tiempo en prisión por un delito que no cometió, el ingenioso e inmaduro inspector Jake Peralta vuelve a trabajar al precinto.

En pocas palabras: Temporada 2 (26/9)

Esta serie aborda temas tan complejos como la crisis mundial del agua y la brecha salarial por género y lo explica de una forma clara y en pocas palabras.

The Politician (27/9)

Esta comedia estadounidense creada por Ryan Murphy gira alrededor de Payton, quien desde niño sabe que un día será presidente. Pero primero deberá sortear el panorama político más traicionero de todos: la escuela.

El marginal: Temporada 3 (27/9)

Un expolicía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para sobrevivir.

Vis a vis: Temporada 4 (27/9)

Es una serie de televisión española, ambientada en una prisión, de género dramático y suspenso.

The Good Place: Temporada 4 (27/9)

Cuando Eleanor Shellstrop llega a la otra vida, siente alivio y se sorprende de que haya llegado al Buen Lugar, pero no le toma mucho tiempo en darse cuenta de que ella está en ese sitio debido a un error, por lo que tendrá que cambiar para quedarse.

DC’s Legends of Tomorrow: Temporada 4 (30/9)

John Constantine se suma a las Leyendas para enfrentar una nueva amenaza.

Películas

Diario de una pasión (1/9):

Un hombre le cuenta a una mujer la historia de dos jóvenes que se volvieron amantes en la Carolina del Norte de 1940.

Cuando te encuentre (1/9)

Logan es un joven soldado americano destinado a Irak que encuentra la fotografía de una mujer en medio de una batalla. Considera que el hallazgo es una prueba de su buena suerte y, cuando regresa a su país, busca a la chica y la encuentra.

Una tormenta perfecta (1/9)

Tyne y su tripulación salen a alta mar esperando poder recuperarse de la mala racha que están teniendo. Para ello, y a pesar de los partes meteorológicos, el capitán convence a sus hombres para adentrarse más en el Atlántico. No conocen la magnitud de la tormenta que les aguarda.

Dirty Dancing (1/9)

Un lugar para vacacionar en las montañas sirve de escenario para esta historia de amor entre una joven y un bailarín.

Capitán América y el Soldado del Invierno (1/9)

El Capitán América, la Viuda Negra y un nuevo aliado, el Halcón, se enfrentan a un enemigo inesperado mientras ellos luchan por exponer una conspiración que pone en riesgo al mundo.

La gran muralla (9/9)

Encarcelado dentro de la gran muralla de China, un guerrero mercenario une fuerzas con un ejército de élite para luchar contra un ataque de monstruos saqueadores.

Cincuenta sombras más oscuras (9/9)

Christian Grey desea retomar la relación con Anastasia Steele, pero ella exige llegar a un nuevo acuerdo antes de aceptar. Cuando por fin empiezan a reconstruir aquello que tanto les unió, el sombrío pasado de Grey amenaza con cercenar su esperanza de disfrutar de un futuro junto a Anastasia.

Las crónicas de Spiderwick (15/9)

De los tres niños Grace, Jared (Freddie Highmore) siempre ha sido el más problemático. Así que cuando empiezan a suceder una serie de cosas extrañas tras la mudanza de su familia a la antigua hacienda de un pariente, la hermana Mallory (Sarah Bolger), su hermano Simon y su madre piensan que Jared está detrás de lo sucedido. Sin embargo, unas criaturas mágicas rondan el lugar, y todos desean un libro que Jared encontró: una guía a las criaturas salvajes de Arthur Spiderwick.

Sully: Hazaña en el Hudson (17/9)

La historia real del capitán Chesley “Sully” Sullenberger, un piloto que se convirtió en un héroe al realizar un amerizaje de emergencia en el río Hudson en su desembocadura en la ciudad de Nueva York el 15 de enero de 2009, salvando la vida de los 155 pasajeros, la tripulación, y de las posibles víctimas que hubiera provocado un accidente sobre la urbe.

Fragmentado (23/9)

Kevin, un hombre con 23 personalidades, secuestra a 3 chicas jóvenes y las mantiene retenidas en un sótano. A medida que una de sus personalidades va imponiéndose al resto, la vida de las chicas, y la del propio Kevin, peligra cada vez más.

Para niños

Cars (1 /9)

El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen parece que está a punto de conseguir el éxito. Su actitud arrogante se desvanece cuando llega a una pequeña comunidad olvidada que le enseña las cosas importantes de la vida que había olvidado.

Buscando a Nemo (1/9)

Nemo, un pequeño pez muy querido y protegido por su padre, se pierde fuera de la gran barrera del arrecife australiano, después de ser capturado por este arrecife, Nemo terminará en una pecera en Sidney. Su padre, un pez payaso, parte en su búsqueda y se embarca en una peligrosa aventura con Dory, un pez con muy poca memoria. Al mismo tiempo, Nemo y sus nuevos amigos ya traman un plan para escapar de la pecera.

Buscando a Dory (1/9)

Con la ayuda de Nemo y Marlin, Dory, el olvidadizo pez, se embarca en la misión de reunirse con su madre y padre.

La próxima gran aventura de Archibald (6/9)

El despreocupado pollito Archibald puede no recordar sus quehaceres, pero nunca se olvida de pasarla bien. Después de todo la vida es una aventura.

Dragones: Equipo de rescate (27/9)

En esta serie animada de humor y aventuras, los gemelos Dak y Leyla se dedican a rescatar dragones y a ayudar a los habitantes de su pueblo adoptivo Huttsgalor.

