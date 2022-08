Shakira: Estas fueron las declaraciones de Florinda Meza ante la supuesta demanda a la cantante por “plagiar” un gesto del Chavo del Ocho

En esta ocasión, los usuarios en redes sociales afirmaron que el famoso baile que realiza la cantante en su popular tema “Te Felicito” está fuertemente influenciado en un movimiento que hace el Chavo del ocho.

Se trata de la famosa “garrotera”, un gesto que hacía el personaje cuando tenía miedo ante alguna situación. Esto provocó que los usuarios compararan ambos movimientos y formaran opiniones al respecto.

En un punto de la controversia, los seguidores empezaron a teorizar si la viuda de Chespirito, Florinda Meza, tomaría acciones legales en contra de la cantante colombiana por “posible plagio”.

Este 23 de agosto, Florinda Meza publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para desmentir que demandaría a Shakira, además de criticar a medios y usuarios por “inventar historias” para “ganar más likes”.

A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira. Florinda Meza pic.twitter.com/22OVObwu0j — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 23, 2022

“A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”, dijo la actriz.

La publicación cuenta con más de 12 mil reacciones y cientos de comentarios donde los usuarios afirman que todo se trataba de una broma, y que no era necesario que la actriz saliera a negar las supuestas acusaciones.

Florinda Meza contestó uno de los mensajes que recibió, y dijo que, aunque el tema era una broma, muchos periodistas y seguidores le han preguntado personalmente si el baile de Shakira está influenciado en la garrotera de El Chavo.

“Aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real” dijo.

Origen del baile

Shakira habló anteriormente sobre los motivos que la influenciaron a elaborar la canción “Te Felicito”, así como el famoso baile robótico.

Todo se remonta a su visita en junio en uno de los programas más populares de Estados Unidos, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

La cantante dijo en ese momento que los que la influenciaron en la canción fueron sus dos hijos: Sasha y Milán.

“Les pedí escuchar la canción y que cerraran los ojos. A mi pequeño Sasha se le ocurrió la idea, dijo: ‘Mami, te imagino bailando con un robot’“, dijo la cantante.