Shakira: qué se sabe sobre los rumores que indican que la cantante quiso volver con Gerard Piqué

No obstante, uno de los temas más hablados durante los últimos días es la supuesta intención que tuvo Shakira de volver con Gerard Piqué tras los problemas entre ambos y su presunta infidelidad.

De acuerdo con varios medios españoles, Shakira intentó retomar hasta dos veces su relación sentimental con Piqué, pero el futbolista del FC Barcelona no apreció estos esfuerzos al considerar que su amorío no tenía futuro.

Previo a su separación oficial con Shakira, se difundió el rumor de que Gerard Piqué había comenzado una nueva vida de soltero y tuvo una aventura con una joven de 22 años, a quien conoció mientras atendía un evento en Barcelona.

Luego de esto, el defensor central español se habría mudado a su apartamento de soltero en el centro de Barcelona y le expresó a Shakira su intención de separarse.

“Piqué hacía tiempo que quería separarse, pero Shakira no. No puedo precisar qué relación tiene Piqué con esta chica, pero sí me consta que sentó mal a Shakira”, indicó Lorena Vázquez en el programa Ya es mediodía.

Por otra parte, la periodista Laura Fa reveló que la mujer con la que Piqué le habría sido infiel a Shakira es una amiga de la novia del futbolista Riqui Puig, compañero de equipo del defensor español.

“Es una amiga de la novia de Riqui Puig, que suponemos que fue quien les presentó”, indicó la periodista.

Este rumor se dio casi una semana después de que un periodista turco revelara que la presunta infidelidad de Gerard Piqué se dio con la madre de Pablo Gavi, otro futbolista del FC Barcelona.