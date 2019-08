“Simplemente no te quiere” y otras películas para ver con el corazón roto

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos ganó el Óscar al Mejor Guión Original en 2005. (Foto Prensa Libre: Anonymous Content)

Salir de una relación siempre es difícil. Y aunque las películas suelen reforzar idea de que al atravesar esta situación lo que sigue es comer un litro de helado mientras que se llora ante un televisor o salir de fiesta en una noche de excesos, la verdad es que también hay producciones que podrán hacerlo reír un rato, ponerle en qué pensar o reconfortarlo. A continuación le compartimos algunas de ellas.

1. Simplemente no te quiere

Dirigida por Ken Kwapis y protagonizada por Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly,Ben Affleck, Justin Long, Bradley Cooper, y otras reconocidas figuras del cine, esta película enlaza historias cruzadas sobre el amor y el comportamiento humano. Solteros, casados, hombres y mujeres… todos intentando comprender al sexo opuesto.

Además muestra cómo a veces se idealiza a otros o con tal de no admitir la realidad -que no tiene nada malo- que es que la otra persona no está interesada, algunas personas se hacen de la vista gorda y prefieren sufrir que aceptar las cosas y seguir con su vida.

2. 500 días con ella

Esta película muestra cómo Tom Hansen, un escritor de tarjetas de felicitación y un romántico extremo, se sorprende cuando su novia, Summer, lo corta repentinamente. Él analiza los 500 días que pasaron juntos para intentar descubrir en qué parte falló su relación amorosa. El amor, desamor, la importancia de estar bien con uno mismo y los nuevos ciclos son algunos de los temas que se abordan en la producción.

El éxito de este filme consiste básicamente en que muestra una versión más real de cómo pueden ser las relaciones. Y es que no solamente es complicado que dos personas se correspondan, sino que además tengan una perspectiva similar ante el amor. Los protagonistas Tom y Summer no la tenían así que el resultado de un corazón roto era más que seguro.

El filme ha creado gran debate desde su lanzamiento en 2009, pues algunos han tachado al personaje de Summer como “odioso”, mientras que otros opinan que fue sincera desde el inicio y no estar interesada en enamorarse no la hace mala persona. Véala y saque sus conclusiones.

3. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Lanzada en 2004 y dirigida por Michel Gondry, este filme gira alrededor de una idea que a todas las personas les pasa por la cabeza al momento de salir de una relación:”Eliminar por completo al otro de la mente”. Ya sea que lo hayan dejado o usted diera el paso de terminar la relación, atravesar una ruptura no es nada sencillo y aunque en algún momento quizá fue muy feliz al lado de su expareja y hay recuerdos que le producen alegría, en esta situación también le provocan tristeza o dolor. ¿Si pudiera borrar todos los recuerdos, bloquear la existencia de esa persona y ahorrarse todas las etapas de dolor, enojo y resignación en cuestión de minutos, lo haría?

En esta película puede verse cómo en un inicio todo va perfecto entre Joel y Clementine, pero conforme pasa el tiempo llegan los problemas, las frustraciones y los enojos, y Clementine decide someterse a un radical invento para olvidar por completo a Joel. Lo que llega después es un cúmulo de momentos que lo dejarán con la boca abierta, además de hacerlo pensar en más de alguna de sus experiencias previas.

4. Solo un sueño

La historia se desarrolla en los años 50 y muestra la vida de una pareja. Inician conociéndose en una fiesta y luego se convierten en un matrimonio con dos hijos. Ella quiere ser actriz y él sueña con viajar para huir de la rutina. En algún punto toda la situación se vuelve abrumadora y dejan de ser felices, llegando al punto en el que tienen que tomar la decisión de luchar por sus sueños o conformarse con su vida cotidiana.

Estar consciente de que fingir que todo está bien en una pareja y abandonar los sueños por resignación o comodidad es mala idea juega un papel importante de este filme basado en la aclamada novela de Richard Yates, y que además es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

5. Comer, rezar, amar

Basada en el libro homónimo de Elizabeth Gilbert, esta película muestra la vida de Liz Gilbert (interpretada por Julia Roberts), una mujer que pensó que tenía todo lo que ella quería en la vida: una casa, un esposo y una carrera exitosa. Sin embargo, un día se da cuenta de que no está feliz e inicia un viaje de autodescubrimiento que la lleva a Italia, India e Indonesia.

La cinta muestra que a veces cuando se sale de una relación los cambios que empiezan a darse en la vida y las modificaciones en la rutina diaria dan la sensación de no saber a dónde ir, pero a veces, para encontrar un nuevo camino solo se necesita hacer una pausa y dedicarse un tiempo a sí mismo.

