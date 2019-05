Terminator, el personaje que pasa del cine a la política y ahora rapea

Schwarzenegger en su nueva faceta como rapero. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de la canción Pump It Up The motivation song)

Schwarzenegger interpreta el tema “Pump It Up The motivation song”, junto a su compatriota, Andreas Gabalier. En el videoclip, que tiene casi un millón de vistas en youtube se le observa durante distintas etapas de su etapa como fisicoculturismo y lo combinan con tomas de entrenamientos actuales.

Además, usan frases como “hasta la vista baby” o “I`ll be back”. Schwarzenegger interviene en dos ocasiones.

El tema cuenta la historia del actor que fue inmortalizado en la pantalla grande al interpretar a Terminator.

“Hey, soy Arnold Schwarzenegger y escucha con atención. Profundiza y pregúntate, ¿quién quieres ser?, sino quién: si crees que vas a tener éxito, trabaja como un demonio, confía en ti mismo y en que todos tus sueños se harán realidad”, dice el exgobernador de California que se mantiene activo como miembro del partido Republicano.

“Rompe algunas reglas, golpea la pared, no tengas miedo de fallar. Tienes que pensar con originalidad, yo digo que sin dolor, no se gana, no quiero escuchar que no se puede hacer, siempre da algo a cambio. Me llamo Arnold Schwarzenegger y volverá”,enfatiza.

