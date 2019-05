“Terminator” realiza promesa a una mujer de 102 años y viraliza su historia

“Thelma ha sido una querida amiga durante mucho tiempo. Imagínese hacer esto a una mujer de 102 años que le devolvió a la comunidad toda su vida”, escribió en Twitter el exgobernador de California entre 2003 y 2011, al referirse a la situación de Thelma Smith y cuyo mensaje disparó las respuestas y los “likes” en la cuenta del intérprete de Terminator.

Schwarzenegger, que consideró “cruel” lo ocurrido, acompañó su publicación con un artículo de Los Angeles Times en el que se detalla lo ocurrido a la nonagenaria.

La versión periodística, replicada por otros medios, detalló que el propietario del inmueble envió una notificación a la mujer el pasado 8 de marzo en la que le comunicaba la finalización de su contrato mensual, ya que entregará la vivienda a su hija, que acaba de graduarse en la escuela de leyes.

Thelma has been a dear friend for a long time. Imagine doing this to a 102-year-old woman who gave back to the community her whole life. It is heartless. Thelma, I’ll be reaching out to help. Landlords, you’ll hear from me too. https://t.co/IJQrclGQ6I

