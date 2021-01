Vicente Fernández: esto respondió el cantante mexicano por los recientes señalamientos de acoso

Vicente Fernández dijo sentirse extrañado porque el hecho ocurrió hace más de tres años. (Foto: captura de Youtube/Mara Patricia Castañeda)

El artista mexicano Vicente Fernández respondió en una entrevista reciente a los señalamientos de acoso tras la publicación de un video en el que se veía abrazando “en forma inapropiada” a una de sus seguidoras.

La muer dijo después que se sintió acosada y violentada por la forma de actuar de Chente.

El Charro de Huentitán le explicó a la periodista Mara Patricia Castañeda que se sentía ofendido porque las tomas son de hace más de tres años y que su intención nunca fue molestar.

“Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, no sé, eran muchísimas gentes y yo ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención”, publicó el diario La Razón, citando la entrevista.

Fernández se justificó con que eso fue hace mucho tiempo, y lo que él recuerda es que cuando abrazó a su fan lo hizo cerca del estómago, por lo que pensó que la joven se ofendería.

Por eso de inmediato subió la mano, y, según su versión, es cuando se ve que toca partes íntimas de la mujer.

“Me disculpo, pero no lo hice con mala intención”, agregó.

“Eso no es acoso”

El cantante mexicano dijo también que, de todas formas, no creía que eso fuera acoso.

“Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella”, dijo, al agregar que siempre respetaba a su público.

Respecto de dos de las otras mujeres que también subieron videos similares y lo acusaron, Fernández se justificó así:

“No he visto a las otras dos, pero ellas también me agarraban y me abrazaban y me decían ‘una foto con beso’ y yo me dejaba, pero con la boca cerrada”.

El cantante también criticó a los medios de comunicación por “haberlo linchado” en público y agregó que, en caso de una demanda formal sobre acoso, ya tiene listos a sus abogados.