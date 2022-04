Will Smith: los fuertes mensajes y el reto que lanzó el hermano de Chris Rock al actor tras la bofetada en los Premios Óscar

Inmediatamente, Will Smith subió al escenario y golpeó en el rostro a Chris Rock por la burla que hizo ante el padecimiento médico de su esposa, el cual causa la caída del cabello.

Tras este incidente, varias estrellas de Hollywood se han unido al debate sobre las acciones del actor en defensa de su esposa, situación que días más tarde generó la renuncia de Will Smith a la Academia.

Lea también: ¿Cuál es la película de acción que sería protagonizada por Will Smith y Netflix la suspendió?

Una de las últimas personalidades que hablaron sobre este polémico golpe fue Tony Rock, hermano de Chris Rock, quien durante un show de comedia dedicó varios mensajes hacia Will Smith.

Durante su reciente presentación en vivo, el hermano de Chris Rock arremetió en contra de Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith ante la agresión sufrida por el comediante.

Lea más: Camisetas, tatuajes y un videojuego: El negocio con la bofetada de Will Smith

“¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu pe**a te miró de reojo? Esto no son los Premios Óscar. ¡Si caminas hasta aquí, no estás nominado para una m****a sino para estas malditas manos! Oh, vamos a reventar el resto del año. ¡Cada vez que me veas hacer un show, pop!”, dijo en pleno show.

Asimismo, confesó que hablar de Will Smith no era la manera en la que había planeando empezar su presentación, pero tenía que defender a Chris Rock tras lo sucedido.

“No quería comenzar este show así. Pero, ¿Quién va a golpear a mi hermano por que su mujer los vio feo?”, indicó.

Le puede interesar: Will Smith: revelan por qué la Policía no arrestó al actor tras la bofetada a Chris Rock (y qué papel jugó el comediante en ese momento)

Tony Rock, por medio de su cuenta de Twitter, también dejó en claro que no acepta las disculpas de Will Smith luego de lo sucedido con su hermano durante la gala de los Premios Óscar 2022.

Sin embargo, el comediante espera que el actor de Soy Leyenda se disculpe con los demás miembros de la familia Rock ante la supuesta buena relación que ha existido a lo largo de los años.