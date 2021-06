“Yo no soy enfermo y menos con mi nieta”: Enrique Guzmán califica de “diabólica” a Frida Sofía y advierte “venganza”

Enrique Guzmán aumenta la polémica con Frida Sofía y afirma que su nieta miente. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Durante una entrevista reciente, Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán y abuelo de Frida Sofía, dijo que poco a poco recupera su salud y que su corazón ya responde mejor. Además, responsabilizó a su nieta de los deteriores de su estado.

Desde el pasado 8 de abril, la dinastía Guzmán ha estado expuesta a diversas críticas desde que Frida Sofía, hija de “la reina de corazones” y nieta de Enrique Guzmán, confesó que su abuelo abusó de ella cuando tenía cinco años.

Frida ofreció una entrevista para el programa De primera mano con el periodista Gustavo Adolfo Infante y durante la charla, la hija de Alejandra Guzmán reveló varios temas relacionados con toda su familia y cómo ha sido la relación con su madre.

Eso originó que Enrique Guzmán pusiera una demanda contra Gustavo Adolfo y en recientemente se reveló que Alejandra Guzmán también utilizará los recursos legales para demandar al periodista, al que ellos acusan de difamación.

Los Guzmán, una de las familias más destacadas del mundo del espectáculo en México atraviesa una crisis y constantemente salen a la luz nuevos datos que expone a todos los protagonistas.

Nueva reacción

Debido a las múltiples interrogantes, Enrique Guzmán se pronunció recientemente. El padre de Alejandra y abuelo se Frida Sofía concedió una breve entrevista para el programa Ventaneando y dio nuevos detalles que aumentan la polémica que rodea a su círculo familiar.

“De salud ya estoy mejor, es el corazón el que a veces me hace tambalear, pero con oxígeno y teniendo calma ahí vamos”, dijo Enrique Guzmán.

Al cuestionarlo sobre el conflicto con su nieta, el artista enfatizó que ha tratado de limpiar su imagen y de demostrar que es inocente de lo que se le acusa.

“Todavía hay mucha tensión. La parejita diabólica (Frida Sofía y el periodista Gustavo Adolfo Infante) ya está dañada, como para que la gente me ponga el dedo en la calle. Al principio eso me tenía preocupado, porque la gente me señalaba y me decía ‘ahí va ***’, y sentía horrible, pero creo que la gente, poco a poco se va enterando como son las cosas”, agregó el padre de Alejandra Guzmán.

En cuanto al conflicto legal, Enrique Guzmán indicó que no descansará hasta que todo se acabe, porque demostrará que su nieta y Gustavo Adolfo, mienten.

“La situación va bien. Soy muy necio, tendrá que dar la cara y confesar que se arreglaron por obtener dinero y no como una violación como esperaban que hiciera. Yo no soy enfermo y menos con mi nieta”, añadió

“Me han ofendido mucho y tengo mucho tiempo para arreglarme, pero la va a pagar, los dos, se los brindo”, concluyó.