Los 5 covers de ‘Highway to Hell’, el gran éxito que catapultó a AC/DC hace 40 años

El grupo de rock australiano AC/DC celebrará su 40 aniversario. (Foto Prensa Libre: Archivo)

El grupo australiano publicó el 27 de julio de 1979 el disco que le abrió las puertas del mercado de Estados Unidos y le dio fama, hito de una trayectoria triunfal, que lo ha llevado a vender más de 200 millones de álbumes.

Cuarenta años después, la discográfica Sony ha publicado imágenes inéditas de esa época en conmemoración del aniversario de la grabación.

Tras la formación del grupo en Sidney, donde se publicaron los discos “TNT” (1975) y “High Voltage” (1975), la banda de los guitarristas Angus y Malcolm Young y el vocalista Bon Scott se trasladó en 1976 a Londres, donde al año siguiente apareció “Let There be Rock” (1977).

Dos años más tarde llegó ‘Highway to Hell’, grabado en Londres y que supuso el último trabajo de Scott, que falleció debido a una intoxicación etílica -fue sustituido por Brian Johnson- y al que la banda dedicó su posterior trabajo, el álbum “Back in Black” (1980).

De los músicos de AC/DC que grabaron la canción únicamente permanece en activo Angus Young, ya que su hermano Malcolm, cofundador y “fuerza motora” del grupo, falleció en 2017 a los 64 años tras sufrir un largo proceso de demencia.

Algunas fuentes aseguran que el origen del título “Highway to Hell” (Autopista a Infierno) del álbum proviene de Angus, quien afirmó en una entrevista que estaba cansado de recorrer miles de kilómetros durante tantos años en autobuses con poco espacio y sin apenas descanso. A pesar de lo que se pueda creer, el éxito musical no llegó hasta pasados varios meses. En Estados Unidos, el álbum alcanzó el número 17. En Reino Unido el número 8 y en Australia el número 13. El 25 de mayo de 2006, “Highway to Hell” fue certificada 7x Platino por la RIAA.

Acá le compartimos las otras versiones en las que Highway to Hell ha sido la inspiración de otros artistas.

En bossa nova

En piano

En orquesta

En uquelele

En guitarra

También se ha utilizado en estas películas.

Otros datos curiosos de Highway to Hell

El Grupo gallego Siniestro total hizo el cover con los mismos acordes.

La banda argentina Animal hizo un cover de esta canción con Lemmy Kilmister (Motorhead), al igual que Chester Bennington (Linking Park) con el guitarrista Slash.

Marlyn Manson realizó su versión para la película “Detroit Rock City”.

La serie Glee en su capítulo 14 de la primera temporada adapto la canción.

El grupo estadounidense Quiet Riot hizo un cover como tributo a la banda AC/DC.

El cantante Tiny Tim hizo una versión donde combina su voz de barítono.

