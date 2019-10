Convierte a tu mascota en estrella de Instagram

Foto: Cookie the poodle Instagram

Aceptémoslo, quién no cae rendido ante las simpáticas reacciones de las mascotas. Por ello, cada vez es más común verlas conquistar las redes sociales al punto de convertirse en influencers, sumando más seguidores que, incluso, personas que poseen cuentas certificadas en redes como Instagram. Si bien el concepto de una mascota convertida en celebridad no es nada nuevo, queda claro que detrás de ellas hay plan meticulosamente trazado para conseguir este objetivo.

Si consideras que tu mascota es potencial personaje para destacar en redes sociales, sigue estos consejos y, además de compartir el carisma de tu mascota podrás hasta obtener ganancias económicas al consolidar tu proyecto.

No se trata sólo de subir fotografías bonitas

Tienes a una súper mascota que retrata bien, hace cosas graciosas… pero eso no 3s suficiente. Llevarla al estrellato implica mucho más que sólo subir fotografías en Instagram y tendrás que crear una historia, convertirla en un personaje. Busca el mayor atributo de tu mascota, eso que la hace especial y distinta al resto. Tendrás que invertir tiempo en destacar aquello que te enamoró de tu mascota para que los demás también caigan rendidos ante sus travesuras.

Crea contenido de calidad, pero sin abrumar a tus seguidores

Ya que tienes los atributos a destacar de tu mascota continúa por ser constante en la publicación de su contenido y que este siga una misma línea de calidad. Las fotografías y videos deben ser los mejores vehículos para llamar la atención de sus seguidores. Y recuerda que menos es más, así que no abrumes a sus fans con miles de historias que nadie tomará en cuenta. Bastará con un par de insta stories al día y una publicación como máximo.

Desborda tu creatividad sin olvidar los hashtags

Para destacar de los demás tendrás que apoyarte de aplicaciones que harán que el aspecto de tus historias y publicaciones sean más atractivas. Nunca olvides la creatividad, pero considera que ésta tendrá que ser reforzada por tu mascota. Y nunca la obligues a hacer algo que no quiera por el hecho de haberlo visto en otra cuenta. Otro consejo que debes considerar es la utilización de hashtags, los cuales te destacarán si sabes hacer un buen uso de ellos. Aunque no lo creas, muchas personas buscan hashtags específicos. Algo más: se moderado al usarlos y no publiques una lista interminable de ellos acompañando tus publicaciones.

Incluye a grandes marcas

Una manera de ganar popularidad es si algún otro seguidor o una marca comparten alguna de tus publicaciones. En el caso de las mascotas etiqueta a quienes consideres puedan estar interesados en el contenido de la que será la próxima celebridad de Instagram. Por ejemplo, si ésta usa un tipo de articulo de higiene, deberías considerar etiquetar a la marca, de eso también dependerá que en un futuro estas marcas se fijen en tu mascota y puedan ofrecerle contratos para promocionarlos.

Crea tu propia comunidad

¿Cómo lograrlo? Fácil: sé más social, añade a tu lista de seguidos a mascotas con los mismos intereses que la tuya, busca comunidades relacionadas con el mundo animal, pero sobre todo, busca un acercamiento con quienes se tomaron la molestia de dar like o comentar alguna de tus publicaciones. Si sigues estos pasos es seguro que las mismas personas que te siguen te recomienden. No hagas de esto un trabajo sin diversión, que éste sea el motor de tu propuesta para que no se convierta en algo desangelado y sin chiste.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica.

