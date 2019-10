Netflix ofrecerá capítulos de sus series originales sin suscripción

Netflix anunció que capítulos gratis para atraer a nuevos suscriptores, como una respuesta ante competidores como Disney+ o Apple TV+ que llegarán al mercado en el mes de noviembre.

Emraan Hashmi, actor principal de la serie original de Netflix Bard of Blood, compartió en redes que ya se puede disfrutar del primer capítulo de la serie sin ser suscriptor.

“Informe de la misión del Agente Kabir Anand: Obtenga una vista previa del primer episodio de #BardOfBlood sin registrarse aquí”, dice un mensaje del actor en Twitter.

