“Stranger Things”: Netflix confirma cuarta temporada

Netflix también anunció que ha firmado un acuerdo de varios años con sus creadores y “showrunners”, los hermanos Duffer, para desarrollar películas y series.

“Ya no estamos en Hawkins”, augura el anuncio oficial de la plataforma, que no ha desvelado más detalles sobre la nueva tanda de episodios, aún sin fecha de estreno.

La tercera temporada de la ficción que mezcla la nostalgia ochentera con las aventuras entre cómicas y terroríficas batió el récord de audiencia de un estreno en esta plataforma digital al ser vista por 40.7 millones de cuentas en los primeros días.

“Desde nuestra primera reunión al estreno de Stranger Things 3, el equipo de Netflix ha sido sensacional, dándonos el tipo de apoyo, guía y libertad creativa que siempre soñamos”, explicaron los hermanos Duffer -Matt y Ross- en la nota emitida por la cadena.

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu

— Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019