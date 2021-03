Historias que transforman: Joselyn Lambour y su voluntad inquebrantable

Joselyn Lambour se dedica a la comercialización de café desde el 2018. (Foto Prensa Libre: Cortesía Joselyn Lambour)

En un puesto ubicado en la entrada de la tienda EPA del centro comercial Portales —zona 17— suele encontrarse Joselyn Lambour. Aunque estamos en la capital, ella afirma sentirse en “un pedacito de Alta Verapaz”.

De lunes a domingo —a excepción de algunos martes y miércoles cuando decide descansar—, Lambour se presenta en las inmediaciones del centro comercial para vender distintos productos alimenticios hechos en Alta Verapaz.

Cuando las personas transitan frente a su puesto de venta, el aroma del café que vende empacado es inevitable. Las bolsas se destacan por tener inscrito Kape Julián, el nombre de la marca. “Kape es café en q’eqchi’ y Julián es por el nombre de mi hijo”, explica Lambour.

En la mesa donde se encuentran los productos también destaca otra variedad de alimentos, como dulces, chile cobanero, tostadas horneadas y espumillas. Hacia el otro extremo, entre las bolsas de café, también figura un letrero con una silla de ruedas ilustrada. La pieza, que es el símbolo internacional de accesibilidad, es colocada por Lambour a manera de reivindicar su misma condición de movilidad.

Joselyn, de 33 años, es parapléjica desde el 2009. Hace 12 años perdió la movilidad en las piernas luego de haber sido afectada por una bala perdida que llegó hasta su médula ósea. Luego del infortunio, permaneció un año internada en rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

A pesar de lo sucedido y del miedo que sintió, la mujer asegura que a la fecha ha ido “comprendiendo que todo sucede con un propósito y que las limitaciones son mentales”. Prueba de ello fue la inspiración que le dio su hijo, quien además se convirtió en el motor de una voluntad inquebrantable que la ha llevado a accionar en su emprendimiento.

Un nuevo camino

Joselyn declara su fe en Dios. “Muchos dicen que no saben qué harían, pero Él no da cargas que no se pueden llevar. Yo, con mi condición, debía luchar y salir adelante, porque también soy madre, y una madre no puede darse por vencida”, expresa.

Antes del accidente y posteriormente, Lambour trabajaba como gerente en una tienda de medicamentos. Luego de un año de terapia, regresó a laborar algunos meses, hasta que se decidió por el comercio de cardamomo en Alta Verapaz.

Era el 2017, y empezó por viajar varios meses hasta ese departamento, donde permanecía de 15 a 20 días para encargarse de un beneficio en el que se almacenaba y empacaba el producto. No obstante, la distancia la obligó a querer estar más cerca de su hijo, quien quedaba al cuidado de la madre de Joselyn.

En el 2018, Lambour decidió transformar el modelo de su emprendimiento y se enfocó en la comercialización de café de Alta Verapaz en la capital, para estar más cerca de su hijo. Así, ese año, anunció la pequeña empacadora Kape Julián.

Al comienzo del emprendimiento, Joselyn se presentaba en bazares de centros comerciales, y en el 2019 recibió apoyo para establecerse de manera continua en el espacio donde se ubica actualmente.

Lambour, quien además ha practicado deportes como tenis y surfeo —que suele realizar acostada en la tabla— comenta que el camino después de su accidente no ha sido fácil, pero que ha logrado sobrellevarlo, puesto que se trata de un reto transformador.

“He descubierto que cuando se toca fondo es para dar un salto. Lo bueno es que siempre se puede salir de ahí. Cuando se empieza a hacer algo al respecto, luego de una dificultad, ahí empieza el camino”, cuenta Lambour. Si gusta conocer más del emprendimiento de Joselyn, puede encontrar su página Kape Julián en Facebook.