8 rarezas que le sorprenderán del idioma español

El español es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos. Nada menos que 4 mil términos del español proceden del árabe, como aceituna, azúcar, almohada y arroz.

A nivel internacional se utiliza Spanish, espagnol, Spanisch, spagnolo, entre otras. En este idioma existen algunas curiosidades o rarezas que se describen en este artículo:

1 ¿Quién tiene mayor vocabulario?

Un estudio del centro de investigación donostiarra Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) se estableció que las mujeres conocen más vocabulario relacionado con la ropa o la medicina, mientras que los hombres dominan más el léxico vinculado a los deportes o la física.

El estudio demuestra que cuanta más edad tienen las personas, más palabras conocen. Participaron más de 200 mil personas desde 131 países consistía en una sucesión de palabras, el 80 % de las cuales eran reales (seleccionadas aleatoriamente de una base de más de 50 mil palabras) y el 20 % inventadas, aunque con apariencia de palabras auténticas.

2. La palabra más larga

Electroencefalografista es considerada la palabra más larga. Esto se refiere a la persona especializada en electroencefalografía, esto es una radiografía del cráneo obtenida después de extraer el líquido cefalorraquídeo e inyectar aire en su lugar. Tiene 23 letras.

Le siguen con 22 letras esternocleidomastoideo, electroencefalográfico/a y anticonstitucionalidad.

3. La letra más usada

El abecedario castellano tiene 22 consonantes y 5 vocales, pero de ellas la que más se usa es la letra “e”. Le siguen la “a” y en tercer lugar la “o”.

4. Emoji

Esta es una palabra que en español es aceptada, pero es de origen japonés. Actualmente es aceptada en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE.

En japonés e tiene el significado de dibujo y moji es caracter. Se describe como una pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea. En 2019 fue la palabra del año.

En otros años han sido inteligencia artificial (2022), vacuna (2021), confinamiento (2020) microplástico (2018), ‘aporofobia’ (2017), populismo (2016), refugiado (2015), selfi (2014) y escrache (2013).

5. Resginarse ¿lo utiliza bien?

El verbo resignarse significa conformarse con las adversidades, no “renunciar”, dice la Rae. Pero, regularmente el uso es inadecuado.

Dependiendo del contexto, para expresar que no se cesa en el empeño o la idea de algo, existen varias alternativas como no renunciar, no desistir o el propio no resignarse a seguido de no: “No se resigna a no ganar”.

6. Si hablamos de insultos

Existen una gran cantidad de insultos y compartimos algunos de los más curiosos:

Cutre: Tacaño , miserable .

, . Palurdo: Dicho de una persona : Rústica e ignorante .

: . Pringao: Persona que se deja engañar fácilmente.

Soplagaitas: Persona tonta o estúpida .

. Tiquismiquis: Escrúpulos o reparos vanos o de poquísima importancia .

. Zote: Ignorante, torpe y muy tardo en aprender.

7. ¿Cuántas palabras existen en español?

Es imposible saber el número de palabras de una lengua. La última edición del Diccionario de la Lengua Española (2014) registraba más de 93 mil artículos.

8. Etiqueta en lugar de hashtag

La tecnología también tiene su espacio. La Rae con regularidad hace recomendaciones, por ejemplo, el término inglés hashtag puede sustituirse por su equivalente en español etiqueta.

Un hashtag es una palabra, frase o grupo de caracteres alfanuméricos que se emplea en las redes sociales para agrupar varios mensajes sobre un mismo tema; se identifica fácilmente, ya que está compuesto por el símbolo # (hash) y un nombre o etiqueta (tag).

La alternativa en español tiene además la ventaja sobre el anglicismo de facilitar el uso del verbo etiquetar. “En cualquier caso, si se opta por el anglicismo, lo adecuado es escribir hashtag en cursiva o entre comillas si no se dispone de ese tipo de letra”, se explica en el texto.