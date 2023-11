“Air Guitar Roo”: Canguro guitarrista gana primer lugar en certamen que destaca las fotografías de la vida silvestre

Este año, nuevamente se organizó el concurso y dejó postales impresionantes. Además, los organizadores afirmaron que las fotografías de Comedy Wildlife trascienden culturas y edades para hacer sonreír a todos.

“Estamos encantados de revelar que el ganador general de los Comedy Wildlife Awards 2023. Es Jason Moore, con su excelente captura de un canguro titulada ‘Air Guitar Roo’, como si estuviera tocando la guitarra. Esta impresionante imagen también ganó la categoría Criaturas de la Tierra. ¡Bien Hecho Jason!”, publicó la institución en su página web oficial.

“Además de ser una toma maravillosa, la imagen de Jason resume todo lo que es Comedy Wildlfe y fue una foto muy, muy popular. Como nuestro campeón de 2023, Jason gana un maravilloso Safari en Kenia de primer nivel y un trofeo único hecho a mano”, agregó la organización.

“Estaba conduciendo junto a una multitud de canguros grises occidentales alimentándose en un campo abierto lleno de atractivas flores amarillas. Tenía mi cámara conmigo, así que me detuve para tomar algunas fotos. De repente me di cuenta de que este individuo adopta una pose divertida: me parece como si estuviera practicando rasgueo con su Air Guitar”, comentó el fotógrafo Jason Moore.