Alergias respiratorias: sus tipos, síntomas, causas, remedios caseros y cómo diferenciarla de la gripe

Cuando un alérgeno entra al cuerpo este interpreta si es dañino. En caso de que lo sea crea defensas llamadas Inmunoglobina E (IgE), las cuales envían una respuesta del cuerpo liberando primordialmente moléculas de histamina. Por ello los medicamentos antialérgicos son llamados “antihistamínicos”. Esta molécula crea mecanismos de defensa para que la sustancia no ingrese al organismo. Por ejemplo, cuando ingresa un alérgeno de caspa de gato por la nariz, usted comienza a sentir picazón o congestionamiento, que son acciones del cuerpo para quitarlo y evitar que ingrese al organismo a provocar alguna enfermedad.

Tipos de alergias respiratorias

De acuerdo con el alergólogo Juan Pablo Masseli, las alergias respiratorias más comunes son el asma bronquial y la rinitis alérgica.

Con el asma bronquial, cuando se inhalan aeroalérgenos, antígenos pequeños transportados por el aire capaces de inducir la producción de anticuerpos IgE, se provoca una inflamación de la vía aérea pequeña y los bronquios. Mientras que con la rinitis alérgica se da una inflamación de la vía superior y la nariz.

“Los alérgenos son sustancias que deberían ser inocuas, que no causan enfermedades, pero cuando una persona tiene predisposición genética y estas chocan en las mucosas del cuerpo provocan un proceso inflamatorio que es la alergia. Los más comunes que desencadenan alergias respiratorias son los ácaros del polvo, el polen de la grama y los árboles silvestres, así como la caspa de animales como perros y gatos, mohos y algunos insectos como las cucarachas”, dice el especialista.

¿Cómo saber si es alergia respiratoria?

La rinitis alérgica suele confundirse con gripe o catarros normales, ya que los síntomas son dolor de garganta, estornudos, congestión nasal y tos. Pero para diferenciarlos y tener un diagnóstico certero, Masseli comenta que los estornudos de la alergia respiratoria son “en salva”, es decir, que se estornuda más de una vez de forma consecutiva y constante.

También se tiene picazón a nivel de la nariz y de los ojos, llamado “rinoconjuntivitis alérgica”, además, la secreción nasal suele ser liquida y acuosa, casi transparente.

Los síntomas del asma bronquial son más fáciles de distinguir porque son más específicos. Este tipo de alergia se caracteriza porque la tos es flemosa y se presenta, en su mayoría, en la noche; también se tienen sibilancias, las cuales consisten en un silbido en el pecho; y se puede presentar dificultad para respirar o sensación de ahogo luego de subir y bajar gradas, correr o hacer algún tipo de actividad física.

¿Hay más casos de personas alérgicas?

“Lo que hemos visto más a inicios del 2023 son procesos gripales y rinitis viral, la cual es provocada por virus como la influenza o rinovirus, entre otros, no necesariamente el covid-19”, dice Masseli.

Los procesos víricos están precedidos con fiebre, dolor de cuerpo y de cabeza, los cuales no se presentan ante una alergia respiratoria. Otra forma de distinguirlos es mediante la duración de los síntomas, ya que un resfriado común no debe durar más de cinco días. Otra señal de alerta es la frecuencia de los procesos gripales. Los niños tienen en promedio cinco gripes al año, mientras que los adultos no deberían de superar las tres.

Las alergias son más comunes en época de lluvia o de frío, por lo que se considera que el aumento actual de casos de rinitis viral podría ser porque la mayoría de las personas ya no usa mascarilla, la cual es una buena herramienta para la prevención de esta enfermedad. Además, el regreso de los estudiantes a las aulas educativas también ha provocado que la niñez se contagie y transporte el virus.

Ante la consulta de si actualmente hay más personas con alergias respiratorias, Luis Rosal Palomo, pediatra neumólogo de la Liga del Pulmón de Guatemala, comenta que se cree que el aumento es por la contaminación ambiental, por la inhalación de sustancias químicas en el aire y por mayor exposición a los alérgenos.

Para recibir el tratamiento adecuado, lo mejor es consultar con un especialista en enfermedades respiratorias como un neumólogo o un alergólogo, recomienda Rosal Palomo.

Causas de las alergias respiratorias

“Atopia” es el nombre que recibe la tendencia a desarrollar alergias respiratorias. Esta en su mayoría es por herencia. Es decir, que si los padres presentan algún tipo de alergia es muy probable que los hijos desarrollen este tipo de enfermedades.

Otro factor de riesgo es el sobrepeso y pasar mucho tiempo en lugares cerrados, como en la casa, en donde se tiene amplio contacto con aeroalérgenos como los ácaros del polvo o la caspa de animales.

“Un diagnóstico de alergias respiratorias podría requerir exámenes como pruebas cutáneas, análisis de sangre, pruebas de función pulmonar o espirometría. Por ello se recomienda que ante los síntomas se acuda ante un médico especialista”, enfatiza Rosal Palomo.

Tratamiento

El tratamiento ante una alergia respiratoria dependerá de los síntomas. Sin embargo, la primera línea de acción debe ser la prevención mediante la remoción de los aeroalérgenos. Es decir, si se ha identificado que los síntomas empeoran ante el polvo, se recomienda hacer una limpieza exhaustiva en casa con paños húmedos para recoger todo el polvo.

Guatemala es un país con precipitación de lluvia y humedad, por lo que en varias casas se ven manchas de humedad o moho, lo cual puede desencadenar alergias respiratorias por lo que es vital inspeccionar el hogar y quitar lo más pronto posible estas manchas. Asimismo, es aconsejable el uso de almohadas hipoalergénicas que no sean reservorios de ácaros.

Respecto a los medicamentos, estos van desde el uso de histamínicos y espráis nasales desinflamatorios, pero lo ideal es no automedicarse. También existe otro tipo de tratamientos como la inmunoterapia, que consiste en vacunas para hacer que la persona sea más resistente a los aeroalérgenos.

Remedios caseros para alergias respiratorias

Existen muchos remedios caseros que ayudan a aliviar los síntomas de una rinitis alérgica. Debido a que las molestias son muy parecidas a las de una gripe normal, también son comunes ante los procesos gripales de la época. De acuerdo con el naturista Eduardo Mendoza, en caso de que no presente ningún alivio después de cuatro días, lo ideal es consultar con un especialista.

Inhalación de vapor

Hacer inhalaciones de vapor ayuda a despejar las fosas nasales cuando se tiene exceso de mucosidad e irritación en las nariz. Además, disminuye la secreción nasal, estornudos y dolor de garganta.

Para llevarlo a cabo debe poner agua a hervir y agregar eucalipto u hojas de menta. También puede optar por aceites esenciales de estos aromas. Cuando ya esté hirviendo, apague el fuego y cúbrase la cabeza con una toalla mientras, cuidadosamente, se inclina sobre la olla.

Inhale profundamente el vapor durante 10 minutos. Luego suénese la nariz. Puede repetirlo varias veces al día.

Jengibre

El jengibre es un antihistamínico natural y tiene propiedades antiinflamatorias. Una manera de consumirlo es por medio de infusiones o té.

El experto recomienda rayar una cucharada de jengibre y colocarlo en una taza, acompañado de una pequeña raja de canela. Luego agregue agua hirviendo y déjese reposar por 5 minutos. Cuélelo y añada miel y zumo de limón a su gusto. Lo recomendable es beber dos tazas al día.

Ajo

El ajo también es un antihistamínico natural que contiene propiedades antibacterianas y antivirales. También promueve la estimulación inmunológica.

Existen muchas formas de consumirlo, desde incluir polvo de ajo o el ajo crudo en las comidas, hasta masticar dos dientes de ajo crudos al día.

Vinagre de manzana

El vinagre de manzana ayuda a controlar los síntomas como los estornudos, congestión nasal y dolores de cabeza.

Para muchas personas el sabor no es muy agradable, por lo que se recomienda agregar dos cucharadas en un vaso de agua tibia y agregar una cucharadita de miel y zumo de limón. Repita este procedimiento tres veces al día.

Cúrcuma

La cúrcuma es un agente antiinflamatorio que ayuda con la tos, estornudos y sequedad de la boca.

Para consumirla, prepare una mezcla de seis cucharadas de cúrcuma en polvo y miel y guárdelo en un recipiente. Luego, dos veces al día, consuma una cuchara pequeña. También puede optar por incluir cúrcuma en polvo en sus comidas.