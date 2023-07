Bono 14: Utilice inteligentemente su tarjeta de crédito

En este artículo encontrará la información necesaria para que conozca los beneficios que puede ofrecer una tarjeta utilizada correctamente. Así, de acuerdo a su contexto, situación económica y autocontrol en sus finanzas personales, usted podrá decidir lo más conveniente para usted.

Lo primero a tener en cuenta para no equivocarse con las tarjetas de crédito, es que el dinero del que dispone en este producto financiero no le pertenece, es decir, no es dinero extra que puede gastar sin medirse. Es una especie de préstamo inmediato que luego deberá pagar al banco con los intereses correspondientes.

Sea consciente de su situación económica

Si todavía no tiene una tarjeta de crédito, piense si realmente la necesita, o mejor aún, si en este momento le conviene tenerla. Para saberlo, puede hacerse estas sencillas preguntas: ¿se le dificulta controlar sus gastos?, ¿cuando tiene una tarjeta en la mano no se limita en gastos? ¿No se resiste a las ofertas así sepa que no cuentas con el dinero? Si su respuesta es sí a estas preguntas, lo más seguro es que no sea un buen momento para adquirir una tarjeta de crédito. Pero si lo que quiere es adquirir experiencia crediticia, lo recomendable es evitar caer en la tentación de gastar sin control con acciones como dejar la tarjeta de crédito en casa cuando vaya de compras, por ejemplo, y utilizarla única y exclusivamente en situaciones específicas o de emergencia.

Compre productos que puedan generar ganancias

De nada sirve comprar algo en oferta si no lo necesita y se endeuda para adquirirlo. Por eso es importante que compre artículos que puedan generar algún retorno de inversión, que sean realmente útiles o que necesite. Todo esto mientras aprovecha las promociones vinculadas al banco emisor de su tarjeta de crédito, ya que al hacerlo puede conseguir productos por debajo de su precio o recibir algún tipo de cashback (devolución de un porcentaje del dinero que usó para comprar).

Por ejemplo: si aprovecha fechas como el Bono 14 o el Black Friday en las que su tarjeta le da un porcentaje de descuento adicional por compras en ciertos almacenes y además su banco promete devolverle el 5% de sus pagos ese día, va a ahorrar aún más. Esto es comprar productos que generen ganancias.

Elija su tarjeta de crédito correctamente

Para realmente sacarle provecho a la tarjeta de crédito, previamente debe estar informado de cuáles son los costos administrativos, tasas de intereses, gastos adicionales y si debe pagar seguros o cuotas de manejo en los diferentes bancos y así escoger la que más se ajuste a sus finanzas. Además, debe consultar sobre cuáles son los beneficios que le ofrecen por obtenerla o hacer compras, por ejemplo: acumular millas, puntos, recibir cashback, seguros como Asistencia mecánica, descuentos en sus almacenes favoritos o de consumo frecuente, etc.

‍Pagar a tiempo

Debe estar pendiente de la fecha de pago de su tarjeta para evitar intereses por mora. Un truco para lograrlo es anotar en su presupuesto las fechas en las que debe pagar. Revisar cada mes el estado de cuenta es lo ideal para llevar el control de sus gastos y cerciorarse si le están haciendo los cobros correctos.

Comprar a una cuota

¿Cómo no pagar intereses con TC? Sencillo, pagar a una sola cuota y en pago de contado. Así, además de aprovechar todos los beneficios que esta ofrece, no tendrá que pagarle intereses al banco. Recuerde que siempre que pague a más de una cuota, asumirá intereses.

‍Evite los retiros en efectivo

A menos que sea una emergencia, evítelo. Esta acción puede generar cobros adicionales a los intereses, que van desde comisiones, tarifas únicas por retiro o incluso un porcentaje del monto de dinero retirado.

Fuente: Marco Maldonado, Consultor Estratégico de Negocios y Emprendimientos, Director de Desarrollo Empresarial. ceo@marcomaldonadocoach.com teléfono 5312-6670.