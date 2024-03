El descanso es una parte vital en la salud física y emocional. Este viernes 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, para el 2024 el lema habla sobre el "sueño equilibrado para la salud global".

Los expertos hablan de una guía para dormir mejor cada noche y que va desde establecer un horario para dormir y despertarse, usar ropa cómoda y acogedora, bloquear todo el ruido que distrae, hasta eliminar la mayor cantidad de luz posible.

La atenuación acústica, lumínica, una temperatura y un grado de humedad confortable generarán condiciones que propicien un sueño orgánico, describe el neurólogo guatemalteco Fernando Ceballos.

Se ha comprobado además que el sueño facilita la consolidación de la memoria, mejora el aprendizaje y contribuye a la regulación de las emociones. También fortalece el sistema inmunológico. "El sistema inmunológico debilitado por la privación de sueño hace que las personas sean más susceptibles a infecciones. Mientras dormimos ocurre eliminación de radicales libres, regulaciones de hormonas, así como mejoría en los procesos de defensa frente a microorganismos (bacterias, virus, hongos)", dice una publicación del médico Silvio Eduardo López.

Un mal sueño además se ha asociado con aumentar los niveles de depresión, pánico y ansiedad, porque el cerebro exagera las reacciones. Existe evidencia de que no descansar bien se asocia a un mayor riesgo de padecer de hipertensión y otras enfermedades como cáncer y diabetes.

Otro punto esencial es dejar la cama para el descanso y para siestas cortas, y evitar llevarse la computadora para ese lugar.

¡Hora de despertar!

"Nosotros decimos que cuando usted se levanta tiene una gran lista de tareas que hacer cada día, pero independientemente existen algunas que no puede pasar por alto y una de ellas es tender la cama, el cerebro se motiva y entiende que ya ha hecho uno de los pendientes del día, si es capaz de organizar el tiempo para dejar tendida su cama es capaz de finalizar tareas", dice Edlin Palacios, organizadora profesional de espacios con un diplomado en diseño de interiores de la empresa guatemalteca Ordena y Crea.

Palacios dice que alguien que quiere empezar a organizar su habitación puede comenzar en un paso práctico como dedicarse a su mesa de noche, una tarea que ayuda a crear espacios organizados y cómo esto produce también satisfacción.

Con cierta frecuencia ordene sus cosas y reconozca qué cosas puede donar . (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Con regularidad nuestra casa y el cómo esté ordena es un reflejo de nuestro interior, agrega Palacios. "El dormitorio habla mucho de las personas y psicológicamente podría reflejar el desorden en nuestra mente y describe cuán ordenados somos, nuestros objetivos y qué tanto nos entregamos a nuestras metas", agrega la experta.

“Clasificar es importante y es un principio fundamental para empezar a modificar nuestro entorno”, asegura la asesora de espacios M. Paz. Su visión es ordenar por grupos para hacer más fácil la tarea de encontrar.

El ideal es ordenar de una manera que se adecue a la dinámica de las personas. Por ejemplo, si alguien ama hacer ejercicio puede dejar todo listo la noche anterior y darle un espacio a su ropa dedicada a este fin para que sea más sencillo encontrarla.

"Generalmente aunque otros lugares de la casa se comparten en la habitación se crea un espacio personal donde cada uno se apropia y empezar por tener un cuarto ordenado lleva a otros habitos para organizar el tiempo, el dinero y concluir diferentes proyectos", agrega Palacios.

El lugar de los lugares también influyen en sentirse mejor en la habitación y qué colores combinan. El ideal es conocer la personalidad de las personas para decidir un diseño ideal porque será diferente para alguien minimalista que para otra persona más extrovertida.

La iluminación es importante para que sea confortable. Podrían necesitarse cortinas oscuras para darle al cuerpo relajación.

Mantenga durante el día los espacios ventilados para que siempre se oxigenen los ambientes, si no se tienen ventanas, el ideal es un ventilador que ayude a que el aire circule, o bien utilizar un aire acondicionado a una temperatura de 22 grados.

Si hay ruido visual como una silla desordenada afectará la hora de dormir, indica la experta. Por ello, invita a tomarse el tiempo de comenzar una nueva forma de vida.

"Siempre es un buen momento para organizar...no importa si estamos solteros, casados, si los hijos se acaban de ir de casa", concluye Palacios.

Pasos para organizarnos

La experta en organizacion Edlin Palacios sugiere estos cinco pasos para atraer el orden a la vida y que sea perdurable en el tiempo.

Los contenedores deben medirse antes de comprarse para determinar los espacios en los que estarán. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Extraer y sacar todo lo que tiene en un espacio porque lo que no se ve, no se utiliza. Depurar para determinar lo que se deja, se dona y se desecha. Es un espacio para preguntarnos si realmente vamos a utilizar algo o es mejor darle otro uso y qué tanto algo nos sirve. También podrían venderse algunas cosas de segundo uso. Localice elementos iguales y categorícelos, por ejemplo, deje lápices con lápices, hojas con hojas y así podrá reconocer qué tiene y no volver a comprar algo que no necesita. Invierta en contenedores u organizadores para ordenar. No se trata precisimente comprar, sino utilizar cajas o canastas que ya se tienen. Con ello se delimita espacios y se puede ordenar por grupos de cosas y que cada casa tenga su lugar. Nombre los espacios y etiquete para que todas las personas reconozcan que ese es el lugar para ciertos artículos.

Demasiada ropa fuera de lugar

Por lo general, quienes causan este desorden no son personas vagas, sino muy ocupadas que necesitan resolver las tareas rápidamente. Si el pantalón, la camiseta o la camisa no están sucias, ¿por qué no volverlas a usar? En todo caso, la prenda no debe ir de inmediato al ropero, sino ser ventilada primero.

Esta es en principio una buena idea, ya que ordenar la ropa en el armario directamente después de usarla puede hacer que tenga olor a humedad y atraiga polillas. El problema es que la gente no cuelga la ropa, sino que la coloca en una pila. Así no se ventila.

Por otra parte, están esas prendas que pocas veces se usan. Guárdelas limpias porque a fin de cuentas, es más lindo vestir una prenda limpia y planchada que una usada y arrugada con olor de la pila de ropa.

La mayoría de las personas, sean hombres o mujeres, prefieren echar un vistazo al ropero para decidir qué vestir y sacan algunas que no vuelven a colocar. Luego las prendas aterrizan en la pila de ropa, que crece sin parar. En algún momento, ya nadie sabe qué hay al fondo de la pila.

Otra alternativa es colocar tres ganchos en la puerta. De esta forma, se pueden colgar las prendas con facilidad y es posible ventilarlas. Cuando los ganchos están repletos, hay que ordenar la ropa.

Otras ideas

Aquí otras sugerencias para un lugar más ordenado.