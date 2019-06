¿Cómo cuidar la salud bucal de su perro?

Muchos perros muestran signos de enfermedad en las encías debido a que sus dueños no le prestan la atención a su salud bucal. El mal aliento suele ser la primera señal de que algo no está bien. (Foto Prensa Libre: Servicios)

La salud dental de su mascota no es algo para tomar a la ligera. Al igual que en los humanos, la limpieza adecuada de los dientes no es solo cuestión de estética, sino un factor que requiere especial atención porque puede tener repercusiones en la salud en general.

A continuación le compartimos todo lo que debe saber respecto al tema:

¿A qué edad es recomendable hacer una primera limpieza dental en casa?

Para acostumbrarlos al proceso de limpieza, la veterinaria Judith López del hospital veterinario Ortovet afirma que lo mejor es empezar desde temprana edad, entre los seis y ocho meses que es cuando ya han cambiado a dientes. Para ello puede utilizar cepillo o un dedal y pasta especial para perros. Lo ideal es cepillarlos una vez al día. Esto servirá como un método de higiene preventiva que dará como resultado retrasar el momento en el que su mascota necesite una limpieza más profunda que deberá realizar un veterinario debido a la acumulación de sarro, lo cual suele ocurrir luego de los tres años.

Si su mascota se rehúsa a que le cepille los dientes puede optar por opciones como los huesos dentales o juguetes especiales que aumentan la segregación de saliva, lo cual ayudará a su perro a controlar la placa bacteriana.

¿Con qué frecuencia debe hacerse una limpieza profesional?

López explica que las razas pequeñas, como chihuahua y pomerania, son más propensas a necesitar este tipo de limpieza, por lo cual se hace incluso cada tres meses. Por otro lado, algunos perros de raza grande necesitan este proceso una vez al año o incluso en periodos de tiempo mucho más amplios.

“He tenido pacientes que únicamente comen concentrados secos (no comida casera ni enlatadas húmedas) a los que les he realizado dos limpiezas en toda su vida. Una entre el tercer y cuarto año, y otra alrededor del séptimo año”, explica Monzón. Además, agrega que otro factor que puede condicionar la frecuencia con la que se debe hacer una limpieza es la anatomía de la boca. Asegura que las mascotas de las razas pug, shih tzu y bull dog, que tienen mandíbulas que no encajan perfectamente, tienden a acumular más residuos.

El chequeo anual es el momento en el que, al hacer una revisión dental, el veterinario podrá determinar si es necesario planificar una cita próxima para realizar una limpieza. Sin embargo, si usted nota que su mascota presenta algunos de estos síntomas, es necesario realizarle una limpieza lo más pronto posible:

Mal aliento

Encías inflamadas o sangrantes

Dificultad para comer

¿Qué consecuencias implica no mantener una buena salud bucal en los perros?

Monzón comenta que los residuos de comida, junto con la saliva y sus minerales, son los elementos que forman la placa bacteriana. Posteriormente se forma el sarro, y las bacterias invaden las raíces de los dientes, debilitándolas y generando la pérdida de piezas y mal aliento. “Cuando una mascota tiene lesiones en el cuerpo y la raíz del diente puede llegar a experimentar un dolor tan fuerte que haga que se resista a comer. Ese punto de partida de pérdida de peso puede desencadenar un proceso de desnutrición que compromete todo el funcionamiento del organismo”, agrega.

Por su parte, López explica que la placa acumulan bacterias, las cuales migran a través del torrente sanguíneo y pueden llegar al corazón, hígado, hecho que podría tener consecuencias muy severas para el animal.

