Cómo elegir el perfume perfecto según nuestros gustos

Elegir una fragancia no es una tarea sencilla. No sólo por la enorme variedad de aromas que existe, sino también porque nuestro olfato tiene un límite y no puede estar horas en la tienda percibiendo las diferencias entre un perfume y otro.

Los envases y los vendedores tienen múltiples descripciones para cada aroma. Hay perfumes suaves, calmos, otros vitales y entusiastas, otros florales, cítricos o embriagadoramente dulces. ¿Qué entendemos por todos estos adjetivos? ¿Y todos los percibimos del mismo modo? Cuando se trate de comprar una fragancia, lo ideal es guiarse por las siguientes pautas planteadas por los expertos: