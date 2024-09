Esta rama del arte no es exclusiva de intelectuales. Con ciertas recomendaciones lo puede lograr.

Desde tiempos antiguos las personas han sentido la necesidad de dejar un legado, narrar sus experiencias o contar sus vivencias y escribir siempre fue un aliado para cumplir con este objetivo. Algunas personas lo utilizan como un ejercicio terapéutico que ayuda al desarrollo cognitivo cerebral.

La directora de Libros para niños Gloria Carrión recomienda reflexionar sobre por qué desea escribir y plantearse a quién se quiere dirigir y sobre qué tema desea hacerlo.

Para ello, sugiere leer mucho para tener una visión amplia de lo que se ha escrito y nutrirse de estos textos.

Un libro paso a paso

Si usted tiene la intención de empezar a escribir, alguna idea de una historia de ficción o incluso hasta narrar algún acontecimiento propio que lo haya marcado y desea compartir esta vivencia por medio de un libro, la escritora Vera Bolaños brinda las siguientes recomendaciones para hacerlo:

Decidir el género

Bolaños recomienda plantearse en qué género literario se desea escribir, para no perderse y tener claro el objetivo. Ya sea una novela o un cuento de ficción, una biografía o un libro motivacional, se debe tener una idea clara para seguir en esa misma línea.

Trazar un mapa mental

Elaborar una lluvia de ideas sobre lo que queremos escribir es una excelente opción para tener clara la estructura. En esta fase, la escritora sugiere plantear propuestas tentativas del título que tendrá el libro y hacer un mapa mental con los capítulos, personajes, temas por tratar, situaciones y otros.

Crear un mapa mental y realizar una investigación previa son pasos cruciales para estructurar y enriquecer el texto. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Investigación

Luego de tener una idea sobre la estructura que llevará el libro, Bolaños enfatiza en la investigación previa antes de empezar a escribir para tener certeza de lo que esta haciendo, “uno no puede ponerse a escribir un libro de ciencia, por ejemplo, si uno no sabe ciencia, tiene que ser un tema que conozca” menciona.

Además, esta fase servirá para aclarar dudas y ampliar un poco más los conocimientos sobre algún tema en específico, por ejemplo, si el libro se va a desarrollar en un lugar y época específica investigarla previamente, para no caer en errores, esto incluso, puede darle más ideas para enriquecer su texto.

En esta búsqueda también se puede consultar los títulos de los libros que ya están publicados para que el que nosotros planteemos sea original.

Describir personajes

Elabore una ficha por personaje en la que se describa nombre, edad, quién es, el papel que tendrá en el libro, sus rasgos físicos y de personalidad y detalles concretos de cada uno, con el fin de que al momento de avanzar en el texto no se cometan errores y evitar “cosas que no tengan que ver con el personaje” añade.

Definir hora y lugar para escribir

“Un libro lleva mucho trabajo” menciona Bolaños, por eso ella recomienda tener un área para escribir y tratar de establecer un horario para poder terminarlo y que “no solo sea un empuje de un día y después se olvide”.

No es necesario dedicar mucho tiempo, lo importante es ser constantes y definir metas para tener un motivante.

Describir detalladamente a los personajes y establecer un horario para escribir ayuda a mantener la coherencia y el ritmo. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Revisión de texto por alguien más

La recomendación es que al terminar de escribir un capítulo lo “olvidemos” por un par de días, y luego lo releamos y corrijamos si es necesario.

Adicional, la autora menciona que es importante que alguien más revise el texto para obtener una retroalimentación de lo que está escribiendo y se tenga un punto de vista de alguien más.

¿Cómo salir de un bloqueo de escritor?

“A veces el bloqueo es por falta de ideas” menciona Bolaños por lo cual, la escritora brinda las siguientes recomendaciones para poder salir de estos:

Ver películas sobre el tema que estemos escribiendo.

Ir a una librería y revisar libros del tema que estemos escribiendo

Buscar reseñas de otros libros o textos que nos puedan dar inspiración

Tomar descansos de escritura para liberar nuestra mente

Tener siempre a la mano una libreta o algún lugar donde podamos escribir nuestras ideas

Además, Bolaños recomienda no tirar ni borrar archivos con textos que ya no nos gusten o no vayamos a utilizar, ya que estos pueden servirnos en un futuro, ya sea como inspiración o bien para un nuevo capítulo.

La IA como herramienta de apoyo

Ahora también podemos utilizar la inteligencia artificial como un apoyo en el proceso de escritura. “La inteligencia artificial comete errores y es manipulable. Puede servirnos como una herramienta de apoyo, pero no para que le demos copypaste a un texto”, enfatiza Bolaños.