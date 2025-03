Si me permite

Superemos la rutina y la vida tendrá sentido

Seguramente que el horizonte no está presente para el que sigue una rutina.

“Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la monotonía: es mortal”. Paulo Coelho



En primera instancia, uno busca las cosas que son más fáciles de hacer y, si se hace lo mismo vez tras vez, muy probablemente se podrá hacerlo con más facilidad y sin tener que hacer mayor esfuerzo. Pero, si consideramos que la vida es un constante progreso y además la realidad es de nuevos desafíos, debemos de estar dispuestos a dejar de hacer lo mismo, a menos que estemos cubriendo una necesidad y aceptar el reto de encaminarnos a nuevos horizontes, los cuales seguramente nos habrán de traer la gratificación que lo nuevo siempre nos ofrece.



Cuando hemos alcanzado nuevos logros, lo gratificante nos hace fácilmente olvidar las dificultades que tuvimos en el proceso, y por eso debemos buscar cada día retos, los cuales nos habrán de ampliar el horizonte; lo cual no solo nos hará mucho más útiles, sino que además nos permitirá nuevos conocimientos, por lo que no solo nos habrán de favorecer a nosotros, sino además nos permitirán ayudar a los que nos rodean por la experiencia que hemos adquirido.



Además de lo físico y lo emocional, la vida está hecha de constantes avances, los cuales nos permiten tener una claridad del antes y el después, y eso cada uno lo habrá de determinar en cuanto al ritmo y también en cuanto a la dirección en la que está avanzando. Esto será muy fácil para los que tienen sueños y proyectos trazados y que se preparan y se esfuerzan para alcanzarlos sin desanimarse y, en algunos casos, posiblemente no haciendo caso de lo que otros opinan en su derredor.

La rutina en la vida es imposible superarla con argumentos, sino con desafíos de perfil creativo.



Si somos observadores, habremos de entender que las cosas que se ajustan a una simple rutina finalmente tienen un deterioro, porque no solo se desgastan, sino que además pierden la motivación.

Es mejor ser aventurado abriendo brecha para no tener que estar haciendo lo mismo, sino que, sabiendo cumplir las obligaciones que hemos adquirido, siempre visualizar qué cosas podemos hacer, las cuales nunca hemos hecho y que seguramente nos habrán de enseñar algo diferente, lo cual de algún modo nos hace relacionarnos con nuevos círculos interpersonales.



Lo importante en poder salir de la rutina es nuestra voluntad y de ninguna manera esperar que agentes externos sean los que nos inviten o nos obliguen a hacer cambios, porque, si así fuera, muy fácilmente en el momento que enfrentamos alguna dificultad habremos de culpar a los que nos animaron o estimularon al cambio, y por ello habremos de desarrollar una actitud negativa, lo cual en ningún momento nos habrá de ayudar.



Avanzar es persistencia y determinación, y eso primeramente debe estar en nuestro carácter y personalidad. Esto es muy similar al estar conduciendo un vehículo, cuando por alguna razón no tenemos visibilidad a cierta distancia. Lo primero que hacemos es disminuir la velocidad, pero si por el contrario tenemos una buena claridad y despejado el camino, fácilmente habremos de acelerar y avanzar con toda confianza.



Por ello, debemos de superar la rutina no solamente con sueños, sino que además de ello, debemos de movilizarnos para no estar en el mismo lugar con la misma idea, la cual seguramente nos habrá de generar una actitud negativa, la cual no solo nos paraliza, sino que nos deprime también.