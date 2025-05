Wilson Peña resiste a Mardoqueo y se queda con la etapa reina, además del liderado de la Vuelta Bantrab 2025

Wilson Peña resistió la exigente montaña de la tercera etapa de la Vuelta Ciclística Internacional Bantrab 2025 y, tras una reñida lucha con el guatemalteco Mardoqueo Vásquez, se quedó con la victoria en la etapa reina, así como con el liderato general de la competencia.

En una jornada estratégica, el equipo colombiano Team SISTECREDITO cumplió uno de sus principales objetivos: ganar la etapa más exigente del evento y colocar a uno de sus corredores al frente de la clasificación general.

El equipo guatemalteco Hino – One La Red – Suzuki también apostó fuerte, con el ataque de Yesid Pira que abrió paso a Mardoqueo Vásquez. El objetivo era claro: pelear la etapa y mantener viva la esperanza de llevarse el título. Vásquez ahora se ubica como sublíder general y se mantiene como el mejor ciclista guatemalteco en la clasificación.

La etapa fue una auténtica prueba de resistencia. Los ciclistas enfrentaron más de 128 kilómetros de recorrido desde Chicacao hasta Pamezabal, en Santa Lucía Utatlán, Sololá. A lo largo del trayecto se enfrentaron a un clima cambiante con calor, lluvia y neblina, lo que sumó un grado más de dificultad al ascenso de alta montaña.

Peña se impone con poder

En su primera participación en la Vuelta Bantrab, el Team SISTECREDITO ha sido protagonista en premios intermedios y en los puestos altos de la general. Finalmente, logró su recompensa con la victoria de Wilson Peña, quien mostró su fortaleza como escalador al atacar con determinación en los últimos kilómetros.

El mano a mano con Mardoqueo Vásquez fue vibrante. Peña resistió el empuje del guatemalteco y cruzó la meta con autoridad, arrebatándole el liderato general a Jhonatan Chaves del equipo NU Colombia.

“Desde que llegamos aquí hemos sido ambiciosos. Queríamos buscar las etapas, buscar la carrera. Esa es la filosofía de este equipo”, expresó Peña al finalizar la etapa.

#VueltaBantrab2025 | Los ciclistas fugados dan su máximo esfuerzo antes del cruce a San Lucas Tolimán. Fotos Prensa Libre: @dsuruy_PL pic.twitter.com/Yn0NzFoZiQ — Deportes_PL (@tododeportes_pl) May 2, 2025

Sobre la etapa reina, agregó: “Es una carrera muy compleja de manejar y de analizar día a día. Las carreteras guatemaltecas siempre traen algo nuevo. Tienen repechos muy exigentes, pero lo disfrutamos muchísimo”.

El colombiano también tuvo palabras de respeto hacia sus rivales: “El nivel competitivo de Centroamérica es alto. No se debe subestimar a nadie. Siempre que un ciclista se coloca el número en la espalda, merece respeto”.

El espíritu luchador de Mardoqueo

Mardoqueo “Súper Mardo” Vásquez, uno de los más esperados por los fanáticos nacionales, peleó hasta el final con el sueño de darle una alegría a Guatemala.

“Fue un día bastante duro, de alta montaña. Junto a mis compañeros intentamos romper el grupo, y lo logramos. Al final, me coloqué en la rueda del ganador, pero ya no me alcanzaron las fuerzas para el sprint. Estoy contento con el resultado y vamos a seguir luchando”, expresó con determinación.

Más movimientos en la clasificación

Sebastián Castaño, también del Team SISTECREDITO, se convirtió en el nuevo líder de la clasificación de Premios de Montaña. Su rendimiento fue sobresaliente al ganar el primer premio del día y mantenerse competitivo en cinco más.

Con solo dos etapas restantes, Castaño se perfila como uno de los principales favoritos para quedarse con el título de esta categoría.

Premios de Montaña

Parma, 1ra. Categoría, kilómetro 42.2.

Sebastián Castaño / SISTECREDITO Víctor Ocampo / Team Medellín Esdras Morales / ECA Electricidad Ciclismo Adolfo Vásquez / Muni Fraijanes Yesid Pira / Hino-One La Red - Suzuki Julián Cardona / Team Medellín

El Mirador San Lucas Tolimán mojón 149, 1ra. Categoría, kilómetro 62.8.

Yesid Pira / Hino-One La Red - Suzuki Sebastián Castaño / SISTECREDITO Javier Jamaica / NU Colombia Óscar Fernández / Team Medellín José Urián / SISTECREDITO Juan Diego Alba / NU Colombia

Montaña mojón 139, 2da. categoría, kilómetro 71.5.

Cristian Muñoz / NU Colombia Sebastián Castaño / SISTECREDITO Yesid Pira / Hino-One La Red - Suzuki Óscar Fernández / Team Medellín

Las Trampas mojón 120, 2da. categoría, kilómetro 90.2.

Yesid Pira / Hino-One La Red – Suzuki Óscar Fernández / Team Medellín Javier Jamaica / NU Colombia Wilson Peña / SISTECREDITO

Restaurante Pau, 3ra. Categoría, kilómetro 125.2.

Wilson Peña / SISTECREDITO Mardoqueo Vásquez / Hino-One La Red – Suzuki

Metas Volantes

Restaurante, kilómetro 16.5.

Dorian Monterroso / Hino-One La Red – Suzuki

Robigzon Oyola / Team Medellín

Sebastián Castaño / SISTECREDITO

Industria Forestal San José mojón 129, kilómetro 80.3.

Cristian Muñoz / NU Colombia

Óscar Fernández / Team Medellín

José Urián / SISTECREDITO

Restaurante Santa Rita, kilómetro 119.8