¿Cómo puedo manejar los pensamientos y el manejo del tiempo?

Quiero compartir con ustedes algo que estoy trabajando y que me ha causado problemas tanto en la vida personal como en el trabajo. Pidiendo ayuda y buscando el porqué me di cuenta y aprendí esto: que los pensamientos deben estar constantemente controlados y dirigidos.

De alguna forma, los pensamientos nos llevan siempre a recordar los problemas, lo que nos está sucediendo. Por ello, nos pueden hacer entrar en un espiral que a nadie nos gustará vivir porque nos conducirán a la ansiedad y la depresión. Yo no soy experto en el tema, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero he vivido durante algún tiempo las tres cosas: pensamientos no gobernados, ansiedad y depresión.