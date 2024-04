Sin dudarlo, afirmo que todas las personas en algún momento de sus vidas se han enfrentado a un conflicto, por ejemplo, peleas entre marido y mujer, discrepancias entre padres e hijos, problemas de jefes y empleados, confrontaciones en los negocios, diferencias de intereses y disputas en interrelaciones sociales.

A mí parecer los peores enfrentamientos se dan por lucha de poder, recursos de cualquier índole y dinero.

Recuerdo una vez que nos juntamos con alguien a exponer nuestros puntos de vista y encontrar una solución. Sin embargo, en el transcurso de la conversación hubo un momento donde ambos no pudimos contener el enojo y comenzamos a discutir y pelear, al final la plática termino en gritos sin llegar a ningún acuerdo.

Cuando he participado como mediador en alguna pugna, me he dado cuenta del patrón de conducta que surge. A raíz de este descubrimiento me hice la pregunta ¿Qué lo provoca? ¿Por qué se pierde el control, el rumbo de la discusión y comienza la pelea?

Luego de indagar, me di cuenta que el origen del malestar es la carga emocional que cada participante posee, que hace se pierda de vista el problema. Entonces, los involucrados centran toda la atención en las sensaciones emocionales que provocan el problema.

No es lo mismo el hecho, que lo que se siente acerca del hecho. Esta leve y sutil diferencia lleva a la guerra y al final de la paz. Muchos podrán pensar que la emoción involucrada en el problema es parte del mismo, sin embargo, luego de meditar, reflexionar y trabajar en el tema les puedo asegurar que son dos cosas muy diferentes.

Si una persona no conoce su condicionamiento emocional, no podrá reconocer ni mucho menos gestionar su dolor y carencias al momento que aparezcan en una discusión.

En otras palabras, la pieza que no permite poner atención a la verdad del problema es la carga emocional, la cual se alimenta de experiencias pasadas, patrones de conducta y creencias. La suma de estos rasgos de personalidad limita la observación del elemento central del problema, conduce a la pelea y a la ausencia de soluciones creativas.

*Neuroeducador, coach y consejero de Reingeniería Emocional.