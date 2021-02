¿Cómo ser felizmente soltero?: Claves de amor y felicidad

(Foto Prensa Libre: Anika Huizinga/Priscilla Du Preez/Unsplash)

El Día de San Valentín está lleno de amor y felicidad. El apoyo de una pareja es fundamental para superar momentos difíciles y de incertidumbre, y esta fecha es para celebrar con los que amamos, pero ¿qué pasa con quien es soltero?, ¿cómo sobrellevar un día que, con la pandemia, maximiza el sentimiento de soledad?

La presión social influye de manera significativa en las decisiones que tomamos. La imagen que genera esta fecha puede provocar en los solteros sentimientos de insuficiencia, e incluso, reforzar la insatisfacción de no cumplir con las expectativas propias, familiares o de los demás, por ejemplo, ser soltero o soltera a cierta edad, no estar casados o no tener hijos.

Ante ello, en entrevista para Forbes Life Latam, el psicoanalista Fernando Villanueva recomienda no sucumbir ante esta presión, pues tener pareja “no es un deber, cada uno decide y pone sobre la balanza cuando es el momento adecuado”.

¿Cuándo es el momento adecuado para tener pareja?

No existe un día específico en el calendario de la vida que diga ‘En este preciso momento’. Los estándares de cada uno son diferentes y dependen de factores tanto profesionales como personales, así como de las decisiones que cada uno tome. Tener pareja también es una decisión que debe ser tomada con responsabilidad.

“Nadie está completamente preparado para tener pareja, pero sí hay que estar completamente decidido”.

¿Cómo aprender a “ser soltero”?

Antes de tomar la decisión de estar pareja, lo más saludable es aprender a ser soltero. El primer paso: sanar las heridas del pasado, tengan o no que ver con una pareja. Aunque parece sencillo, no lo es, pues “las personas evitan confrontarse a sí mismas, y por ello es más fácil sentir apego hacia los demás”, como asegura Villanueva.

Y aunque pareciera que estar ‘solo’ significa ‘no estar en pareja’, sí que tiene una relación con alguien: con usted mismo.

“Todo el tiempo tenemos un diálogo interno, siempre trabajas con tus pensamientos, siempre hay una parte social, aun sin pareja”.

Cuando se es soltero, lo mejor es enfocarse en los otros factores que rodean su vida: su trabajo, su familia, sus amigos, su mascota. Además, la manera en la que se trate a si mismo y se percibas va a ser el parteaguas de su actuar, “si mi diálogo interno es sano, tomaré las mejores decisiones para mi persona”, y eso incluye elegir a un mejor compañero o compañera de vida.

“Ya no necesito que el otro complete mis faltas. Voy a compartir mi yo ‘completo’”.

¿Es depresión o tristeza?

Es muy común que cuando estamos tristes decimos que estamos ‘deprimidos’, pero no hay que confundir el padecimiento con el sentimiento: “La depresión es un cuadro clínico muy serio con características específicas”. Es una “disminución” de las actividades o actitudes personales que afectan el estado de ánimo durante un largo periodo de tiempo.

Si te siente “bajoneado”, puedes recurrir a la ‘activación conductual’, o en palabras sencillas, ponerse en marcha: “Su atención se va a enfocar en tu actividad y no en la tristeza”, asegura Villanueva. Hacer aquello que le hace disfrutar o potencializar tus habilidades, como en la cocina, en las artes o en hobbies como la jardinería, por poner un ejemplo.

“En vez de estar pensando en lo que no tengo, es mejor poner manos a la obra y crear un momento que me llene de felicidad”.

¿Cómo elevar mi autoestima?

Ser soltero y estar contigo mismo implica un trabajo personal. Considerando los puntos anteriores, Fernando Villanueva recomienda tres acciones para comenzar:

Hacer un diálogo personal de forma auténtica y cariñosa. Deje de culparse o de insultarse y valore sus virtudes, habilidades y conocimientos.

Deje de culparse o de insultarse y valore sus virtudes, habilidades y conocimientos. Identifique aquello que le hace mejor persona. Enfóquese en lo que hace mejor y cómo afecta positivamente a los demás.

Enfóquese en lo que hace mejor y cómo afecta positivamente a los demás. Disfrute su tiempo a solas y reconózcase. De esta forma podrás saber qué quieres realmente y qué buscas en alguien más.

Ya llegará el momento en que pueda celebrar el Día de San Valentín como todas las parejas, mientras tanto, si detecta o sufre depresión, lo mejor siempre será buscar ayuda profesional; si se sientes triste, levántese y enfóquese en descubrirse a si mismo, para que cuando salgas al mundo, éste se encuentre con la mejor versión de usted.

