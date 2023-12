¿Cómo tener una convivencia sana entre padres e hijos adultos?

Al vivir padres e hijos adultos en la misma casa, es necesario que exista una relación adecuada, en el sentido que haya respeto, comunicación, libertad y confianza; esto con el objetivo de que la convivencia en los diferentes espacios sea tranquila y cómoda tanto para ellos mismos, como para los otros integrantes.

En varias ocasiones los conflictos entre padres e hijos existen por razones de: los hijos regresan a vivir a casa de los padres, viven con su familia, hijos que no han salido de casa, diferentes hábitos, no existen reglas claras de convivencia, etc.