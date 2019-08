Conozca a youtubers y bloggers guatemaltecos con discapacidad

Abby Arias es una persona sorda que comparte mensajes de espiritualidad y motivacionales en su página de Facebook.

En esta nota verá el carisma de youTubers que usan las plataformas digitales para informar de varios aspectos, relacionados o no, con su discapacidad.

En los últimos años se han dado a conocer YouTubers y bloggers guatemaltecos, gracias a videos y textos motivacionales que no solo hacen un llamado a la inclusión en la sociedad de personas con discapacidad sino también comparten sus testimonios de retos, luchas y logros para demostrar que nada es imposible.

Una de ellos es Anahy Valle, quien promueve de una manera animada y carismática la aceptación de las personas sordas en su página de Facebook Un mundo sin sonido / Personas Sordas & Oyentes e Instagram, a raíz de que sus papás son sordos. Además de informar acerca de cómo es la vida de una persona con discapacidad auditiva, brinda consejos para que la sociedad sea inclusiva y tiene videos con los que se puede aprender lengua de señas.

También está Alejandro López Aguirre, quien comparte su testimonio en su página de Facebook Pasos Que Dejan Huella By Alejandro Lopez sobre cómo ha superado la amputación de sus piernas, a causa de la diabetes. López ha pasado por 36 operaciones, pero ha contado con el apoyo de su familia y amigos y su inquebrantable fe en Dios. “Me tocará aprender a caminar con dos prótesis y adecuarme a un país donde no piensan en la discapacidad… Todo se puede superar, ya que no necesitamos pies para caminar, sino voluntad y valentía para seguir”, indica López.

López es conferencista motivacional y mantiene una buena actitud a pesar de la depresión por la que ha pasado y adversidades.

Zilpa Arriola es ciega y escribe en su blog Zilpolis en el que expresa de forma poética sus impresiones sobre el mundo y sobre la problemática que deben afrontar las personas con discapacidad visual y cómo deben empoderarse para poder afrontar los retos.

Mónica Figueroa habla sobre diferentes temáticas relacionadas con discapacidades en su página de Facebook, Instagram y su canal de YouTube A little bit of Monica. A los 18 años le fue diagnosticada esclerosis múltiple que la obliga a movilizarse en silla de ruedas, pero esa circunstancia no ha sido un obstáculo para cumplir sus sueños. Es una exitosa traductora jurada y apoya proyectos relacionados con personas con discapacidad. “La actitud de la sociedad nos hace vernos como víctimas. Demostraré que puedo hacer las cosas que no podía hacer”, dice la joven en uno de los videos.

Abby Arias es sorda y mediante su página de Facebook Devo-sordos LDSI Guatemala comparte mensajes de espiritualidad para tener una relación estrecha y personal con Jesús. También tiene otra página, EnSeñate, en la que se pueden ver tutoriales para aprender lengua de señas, para que los oyentes puedan comunicarse con los sordos sin barreras y llevar a la realidad la inclusión.

También está Byron Perilla, creador, fundador y director de la Asociación de personas productivas con discapacidad (Asodispro), quien a los 18 años quedó tetrapléjico a consecuencia de un accidente, pero nunca se dio por vencido a pesar de las vicisitudes. Comparte consejos para personas con discapacidad en su blog.

Perilla estudió hasta tercero básico, pero continuó su educación en programación y computación de manera autodidacta. Logró encontrar trabajo como digitador de datos y redacción por internet. Al ser consciente de la necesidad laboral de personas con discapacidad, fundó Asodispro, que gestiona empleos e imparte talleres y cursos. Es conferencista y motivador profesional, y es diseñador, programador, redactor y webmaster de varias empresas.

