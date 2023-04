Consejos para pasear con el perro en la naturaleza

Antes que nada, es fundamental que el dueño determine, según el temperamento del can, si a este le gusta este tipo de paseos, porque no todos los perros son activos y prefieren quedarse en casa durmiendo, indica Rosario Barrios, entrenadora de perros de Cool Dog. “Hay que identificar qué disfruta hacer y lo que no. Si le gusta, este es un tiempo de calidad para el perro”, agrega.

No se recomienda llevarlo a caminatas a volcanes, pues son lugares, donde hay piedras volcánicas que pueden dañar sus patas, refiere

Carrillo.

En cuanto a los cachorros, Carrillo desaconseja llevarlos a estos paseos largos, pues sus huesos no están debidamente desarrollados y pueden deformarse. Así mismo, sus pulmones no están los suficientemente maduros. Por tanto, recuerda que el tiempo de paseo de los cachorros dependerá de su edad. Por cada mes que tenga, deberá pasear solo cinco minutos.

Por ejemplo, si tiene 2 meses de edad, lo hará 10 minutos; si tiene 3, 15 minutos, y así, sucesivamente. Recomienda llevar al perro a pasear por la naturaleza hasta que haya cumplido 1 año o 1 año y medio de edad. Considera inadecuado, además, llevar a canes de la tercera edad.

Dog Scout Experience, en Instagram

Enseres necesarios

Se recomienda usar correa larga, de unos 5 metros de longitud, para que el can se mueva con libertad, y que sea cómoda para el dueño. Deberá portar buen arnés y collar con una placa de identificación. Es ideal llevar un pequeño botiquín, en caso de heridas o raspones, así como repelente de insectos. El perro debe estar debidamente hidratado. Se recomienda llevar 1.5 litros de agua. Darle de beber dosificada y no en una sola toma, para evitar torsión gástrica, al beberla rápidamente.

Cuidado de la flora y fauna

Es esencial preservar la flora y fauna de los lugares donde se realicen estas caminatas. Aunque el instinto del perro es cazar, jamás se debe permitir que perturbe o atrape animales silvestres. También, se debe controlar que no coma plantas tóxicas. Es por eso que el can debe caminar con correa, si no obedece aún al llamado de su dueño. Es importante llevar bolsas para recoger las heces del perro en el camino. Si hace sus necesidades a la orilla de este, se deberá enterrarlas.

Lugares idóneos para el perro

Se recomienda hacer estas caminatas en parques ecológicos. Hay perros que les gusta chapotear en el agua, por lo que disfrutan de ríos y lagos. Es importante que sean lugares amplios donde puedan correr. También, son ideales las fincas, donde tienen el contacto con la naturaleza, en un lugar seguro para dueños y mascotas. Además, se evita el riesgo de toparse con perros sin dueño, lo cual podría propiciar peleas. Verificar que los lugares sean pet friendly.

Entrenamiento de obediencia básica

Se aconseja que el perro obedezca comandos básicos como sentarse, acostarse, quedarse quieto, caminar con correa y sin correa. Pero el más importante, atender al llamado de su dueño, que les puede salvar la vida, pues los canes son aventureros y les gusta explorar, pero tienen que regresar en cuanto se les pida hacerlo. Los perros que no han aprendido este comando y no se les lleva con correa, pueden salir corriendo por algún distractor y tienen el riesgo de perderse.

Evitar posibles peligros

Es fundamental que el dueño esté seguro de que su perro no sea alérgico a picaduras de insectos. En caso contrario, deberá consultar con el veterinario sobre algún medicamento de rápida acción para contrarrestar el efecto de la picadura, y llevarlo consigo. Si los músculos se le resienten por correr o caminar mucho, se les puede aplicar un relajante muscular en spray. Se recomienda tener precaución al recorrer terrenos escarpados, riscos o tramos resbalosos, para evitar que el perro se caiga y se lastime.

Recomendaciones importantes

Es esencial que el perro tenga sus vacunas al día, así como su plan de desparasitación externa e interna, antes de hacer estos recorridos, donde están expuestos a pulgas o garrapatas. Se les puede desparasitar nuevamente después del paseo, si bebieron de fuentes de agua. Se les puede aplicar humectante en patas o nariz. Si no está acostumbrado a estos paseos, se aconseja sacarlos a caminar en asfalto, unas dos semanas antes, para que se les forme callos en las almohadillas de las patas y no se sensibilicen durante la caminata.

