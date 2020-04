Coronavirus: ¿es el tiempo para el diálogo interno pendiente?

Durante estos días es oportuno regresar al interior y reflexionar en todo aquello que nos ayude a ser mejores. (Foto Prensa Libre: Pixibay)

Han pasado casi un mes desde el viernes 13 de marzo cuando se anunció en Guatemala la primera muerte por covid-19. A partir de ese momento se pidió a la población respetar el aislamiento para evitar la propagación del virus, acciones que se han tomado también en otros países.

Lea más 5 canciones de guatemaltecos inspiradas en la pandemia Ingrid Reyes,Keneth Cruz 12 de abril de 2020 a las 11:12h

Un cambio de rutina completo. “Siempre hemos estamos afuera de nosotros porque hay que trabajar, porque nos divertimos o estamos en relaciones, así que esta oportunidad es de ver todo aquello que en circunstancias normales no veríamos y de estar con nosotros mismos”, explica el psicólogo Juan Carlos Zetina, de Gente alternativas para vivir.

El experto aclara que ese encuentro personal es una confrontación a la que no todos están acostumbrados. “No todos tenemos la costumbre de esa comunicación interna, de meditar, y de ese espacio para revisar los pendientes, dónde estamos y la oportunidad de ir más allá. Estamos en un punto que todavía no sabemos a dónde nos llevará, pero sí sabemos que estamos de frente a lo que no hemos querido ver”, dice.

¿Qué pasará después de la crisis?

Las respuestas son múltiples, a nivel social se han dado casos difíciles como la de la ciudad de Xí’an que ha visto un récord de solicitudes de divorcio, algunos dicen que a causa de que las parejas pasaron un mes juntas y se enfrentaron a conflictos existentes. Pero no todo es negativo, también existen historias exitosas de parejas, más compartir a nivel familiar, de recordar los orígenes y de comenzar un nuevo capítulo a nivel personal y familiar.

Es regresar a lo básico y esencial. “Salimos de la zona de confort y mucho de lo que no era ya no es, qué significan estas circunstancias nuevas en la que se necesita trabajar la salud mental, agradecer, soltar y abrirse a la creatividad”, agrega Zetina.

Tampoco se trata de culparse o de reclamar, sino de encontrar dónde nos hallamos actualmente e incluso crear planes personales sobre lo que es posible hacer ahora y de aquello que podría ser a futuro. Una pregunta básica es “si estuviera en mi libertad completa qué me gustaría vivir”, de esta manera se empiezan a plantear soluciones, agrega Zetina.

el diálogo interior

Ese tiempo propio de reflexión podría hacerse durante el día o bien cinco minutos antes de dormir.

La finalidad es tener unos minutos de silencio. Ayudará respirar profundo, intente hacerlo por lo menos siete veces.

Osho fue un líder espiritual de India, que explicaba que el silencio se mantiene a pesar de los cambios del mundo y es parte importante de la meditación. “No hay nada que hacer, ningún lugar a dónde ir, y la cualidad de tu silencio interior impregna cualquier cosa que lleva a cabo. Puede que esto haga que algunos se sientan poco confortables, acostumbrados como están a todo el ruido y actividad del mundo”, indicaba en una de sus reflexiones.

Momentos que construyan ¿Qué hacer mientrase está en casa? Aquí describen los expertos algunas soluciones. -No se sature con redes sociales, teléfono, computadora e internet.

-Suba el nivel de energía, ejércitese en casa y en familia.

-Cante. Suba el ánimo de todos con sus canciones favoritas.

-Baile. Aproveche el tiempo y aprenda nuevos pasos.

-Escriba. Es buen momento para escribir las vivencias de forma positiva.

-Lea libros constructivos.

-Mire películas de comedia.

-Escuche música para el alma.

-En familia, participe del teatro de sombras y otras dinámicas lúdicas.

“La meditación es el poder más grande que tiene el ser y en el silencio podemos escuchar esa voz que no escuchábamos”, expresa Anne Bonin, directora de la Universidad Brahma Kumaris en Guatemala.

Deepak Chopra, especialista en medicina mente-cuerpo y escritor, explica en su libro Sincro Destino que en ese silencio es posible comenzar a dominar el diálogo interno siendo una de las características más elementales de los humanos.

Al dominarlo se convierte en una fuente de poder personal. Cuando los factores externos dejan de influir y es posible volverse inmune a la crítica y la adulación, “también se llega a entender que todos somos iguales porque estamos conectados con el mismo flujo de inteligencia consciente. Esto significa que comprendes que en esta vida no estás por debajo ni por arriba de nadie”, señala.

También aclara que no es sencillo de alcanzar por los pensamientos influidos por factores externos, preocupaciones económicas, estrés laboral y ahora por la situación que el mundo vive debido a la pandemia. Al examinar el diálogo interno se puede encontrar los sitios donde se bloquea el flujo de energía.

Se vale buscar ayuda

Los profesionales recomiendan expresarse para decir cómo se sienten frente a la pandemia. Se puede conversar en familia, llamar a un amigo y, de ser necesario, cuando la ansiedad es alta consultar con un psicólogo o psiquiatra.

Algunos psicólogos y expertos en el tema han habilitado conferencias virtuales para hablar de este tipo de temáticas y ofrecen consultas en línea o por teléfono.

Mirna Santos, presidenta de la Asociación de Psiquiatras de Guatemala, comenta que cada uno en la familia tendrá una reacción distinta.

Los adultos que salen a trabajar, su preocupación es tener comida para la familia y podrían enfrentarse a cierto temor por llevar el virus a casa. “En general el mayor problema a cualquier edad, no es tanto el virus, sino vivir lo desconocido y estar limitados de sus libertades”, explica Santos.

Con los niños es importante hablar y llevarlos a la calma, explicándoles de qué trata el coronavirus, así como monitorear sus ciclos de sueño que podrían alterarse además de los cambios de carácter.

Según la profesional, antes de este episodio mundial algunos adolescentes vivían encerrados y cómodos en una zona segura dentro de su habitación, no querían salir de ahí pasando su tiempo en redes sociales, videojuegos y televisión, pero la sola palabra “restricción” podría llevarlos a sentirse desesperados, hacer algo diferente y tener la sensación de aburrimiento y de querer salir.

Se hace necesario hablar en familia, ser claro con lo indicado por las fuentes oficiales sobre el tema y tanto para niños como adolescentes buscar actividades constructivas, así como tiempos donde ellos exploren su creatividad.

Es un tiempo de organización en familia y de crear un horario de estudios, trabajo, responder a tareas de limpieza y cuidado del hogar, en donde todos participen. Aquí se incluye el tiempo de compartir.

En las conversaciones se sugiere hablar sobre cómo era la vida antes de la tecnología, cómo se vivía cuando no existía el internet, no se tenía televisión o se pasaron crisis como el terremoto de

Guatemala en 1976, cuando se crearon campamentos, y de otras experiencias que fueron temporales en las que se pasaron momentos similares.

La finalidad es que esta dinámica lleve al núcleo familiar a sentirse seguro. Expertos advierten de no exponerse a demasiada información, en especial la que no ha sido confirmada. “Estar en calma es vital para tomar mejores decisiones”, dice Santos.

Sitios a visitar

Algunas recomendaciones de canales o páginas guatemaltecas que ofrecen charlas y materiales para meditar o ayudar a reflexionar.

(Presiones sobre el nombre de cada lugar para ir al sitio).

Distanciamiento físico

Bonin, además, hace ver que para el planeta está época ha sido inesperada y ahora hay distanciamiento social, en el que no se recomienda saludar a nadie a menos de un metro de distancia y no dar la mano, pero existen otras maneras de demostrar afecto y respeto. Una es ver a los ojos fijamente porque son una visión del alma del otro y así es posible transmitir ese acercamiento, expresa.

En su visión, Bonin también nos lleva a reconocer que aunque es un momento sensible suceden otros cambios. A nivel de clima y ambiente, por ejemplo, la Tierra se está renovando y la contaminación disminuye.

Con esta experiencia de la pandemia empezamos a convivir en el hogar, a veces somos extraños en el círculo porque estamos como huéspedes de casa y ahora es posible descubrir con quiénes vivimos, comenta Bonin.

Al emerger esa convivencia, explica la profesional, se genera otro tipo de mentalidad en la cual nos convertimos en un grupo más positivo, con pensamientos más elevados. Sin duda, una época para redescubrirse y donde se cambian prioridades. “Aquello que era importante dejó de serlo y se vive la cercanía”, afirma.

Un consejo es acercarse en este tiempo a conocer el gusto de los hijos y también sacar al niño interior para compartir como antes se hacía.

Una de la recomendaciones es que no se tenga miedo de esta experiencia, porque este paraliza y disminuye las defensas, por el contrario se debe fortalecer el cuerpo y la mente, así como seguir la información y recomendaciones de las fuentes oficiales.