Cuáles son las claves para identificar y ayudar a una mujer agredida 1*

Es difícil identificar si una mujer está siendo agredida, pues generalmente se oculta por miedo o vergüenza, salvo cuando se trata de maltrato físico, ya que se detectan golpes y lesiones. A veces, estas señales físicas pueden ser excusadas como accidentales, por temor de la víctima. Pero hay otras situaciones más complejas, como abuso psicológico, sexual, económico, etc., que pueden causar consecuencias graves a la mujer, así como impactos negativos a nivel personal y familiar.

Observando a la víctima, hay ciertos signos que pueden indicar que es objeto de violencia por su agresor, por ejemplo, a través de los siguientes actos:

Ridiculización, menosprecio, insultos, coerción, desvalorización, amenazas, humillación, aislamiento de su entorno, falta de apoyo económico, intimidación, fiscalización de su celular y redes sociales, entre otros.

La víctima puede presentar cambios en su personalidad, que son también síntomas de una agresión que oculta, tal como: Depresión, ansiedad, baja autoestima, inestabilidad emocional, miedo al contacto personal, consumo de alcohol o drogas, desinterés por su arreglo personal, desórdenes alimenticios y de sueño, entre otros.

Salir de una relación abusiva es complejo. Las estadísticas indican que al dejar la relación de violencia es cuando más riesgo grave sufren de ser abusadas, pues el agresor reacciona con violencia al sentir que pierde control sobre la víctima.

¿Qué hacer para ayudar?

Escuchar a la mujer afectada cuando comparta lo que le sucede, no culparla por lo que está viviendo. Decirle que nadie merece sufrir maltratos o golpes, sin importar lo que el abusador les diga. No presionarla a dejar la relación cuando no están lista para hacerlo, respetar su decisión. Preguntarle si está herida, si necesita ir al médico y ofrecer acompañarla. Sí decide reportar el hecho, ofrecer acompañarla y ayudarla. Investiga sobre organizaciones locales que puedan apoyar, tal como hogares de refugio.

En Guatemala, algunos de los recursos para las mujeres, son: La Defensoría de la Mujer y el Procurador de los Derechos Humanos.

Erradicar la violencia contra la mujer es un compromiso de todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (UNU), al considerar esta qué; “La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible”.

1* Por tema de espacio, se dedicó esta respuesta a la primera parte del título original: Cuáles son las claves para identificar y ayudar a una mujer agredida o para que ella identifique a tiempo a un agresor.

Docente del Depto. de Psicología de la Facultad de Humanidades Universidad Rafael Landívar*

