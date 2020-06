Cuáles son los productos que la FDA recomendó no utilizar como gel antibacterial por tener metanol

Lavarse las manos con agua y jabón común sigue siendo la mejor medida de prevención contra los gérmenes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. han recomendado lavarse con frecuencia y utilizar desinfectante con al menos el 60 por ciento de alcohol de etanol o el 70 por ciento de isopropanol, informó Forbes.com.

Advierte que se debe tener cuidado con el desinfectante para las manos que se compra.

Recientemente la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) aconsejó a los consumidores no usar nueve marcas de desinfectante para las manos fabricados por una empresa mexicana, luego de que se detectara metanol en dos productos.

Forbes.com. añade que el etanol y el metanol pueden sonar similares y ambos son líquidos e incoloros; aunque el el metanol, también conocido como alcohol metílico o alcohol de madera puede ser tóxico si el cuerpo lo absorbe.

“La FDA probó muestras de Lavar Gel y CleanCare No Germ. Lavar Gel contiene 81 por ciento (v / v) de metanol. El metanol no es ingrediente aceptable para los desinfectantes de manos y no debe usarse debido a sus efectos tóxicos”, afirmó la FDA en una declaración.

han estado expuestos a desinfectantes para manos que contiene metanol deben buscar un tratamiento inmediato, que saber si hay efectos tóxicos.

Daños a la salud

La FDA afirmó que tomaría acciones contra los fabricantes que hagan afirmaciones no comprobadas.

La exposición al metanol puede provocar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, estado de coma, daños permanentes al sistema nervioso o incluso la muerte.

La FDA lanza estas advertencias cuando la crisis por el coronavirus aumenta en el todo el planeta el uso de desinfectante.

La agencia expresa su preocupación por las afirmaciones falsas de desinfectantes para las manos, por ejemplo cuando se dice que pueden proporcionar protección prolongada contra el covid-19, pues no hay evidencia que respalde estas afirmaciones.

Estos son los productos identificados por la FDA