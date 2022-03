¿Cuántos propósitos debemos tener en la vida?

Ya en marzo y viendo cómo comienza a transcurrir el año, retomamos el tema de los objetivos. Se nos pregunta, usualmente en la consulta, si es adecuado plantearnos objetivos para un año nuevo o cuál es el número adecuado. En mi experiencia como clínico, no existe un número aconsejable. Sin embargo, es importante que el listado sea realista. Es decir, que sea viable cumplir con él.

Si la cantidad de objetivos que me propongo para el año nuevo es demasiado extensa, de entrada, sabemos que no vamos a lograr cumplir con todos y eso puede traernos cierta frustración. Por lo tanto, no es condición indispensable que la lista sea numerosa, con unos 5 a 10 objetivos puede ser más que suficiente.

Así mismo, los objetivos que me sugiero deben estar en relación conmigo mismo y no con actitudes o situaciones que dependen de otros. Por ejemplo, puedo recomendarme mejorar mi relación con una persona, pero no puedo esperar que la relación cambie desde su perspectiva o desde acciones que corresponden a ella cambiar.

Finalmente, algunos recomiendan que, incluso, se pueden ir planteando pequeños objetivos, concretos, para cada mes que está por iniciar. De tal modo que sea viable cumplir con lo que nos recomendamos y, especialmente, evitar la frustración que puede traer el sentir que no estamos alcanzando lo que nos proponemos.

Para más consejos y recursos de relevancia para tu bienestar y salud mental, visite el blog: Landívar en casa: https://landivarencasa.url.edu.gt/

*Académico Docente, Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades, Universidad Rafael Landívar.