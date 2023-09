¿De viaje a Europa?  Expertos dan sugerencias e ideas para un viaje más seguro y evitar estafas

Una buena noticia es que todo el año es bueno para viajar y cada estación tiene su encanto. Por ejemplo, para finales de 2023 las ferias navideñas en algunas ciudades son impresionantes.

Mark Rogers, gerente de Clark Tours, (@clarktoursgt) explica que es un destino de moda y se tiene la facilidad que diferentes aereolíneas ofrecen vuelos directos y también la opción de no pasar por Estados Unidos, lo cual es una facilidad para quienes no tienen su visa activa o todavía no la han tramitado.

Rogers agrega que es un destino cultural y religioso, culturas milenarias han existido en estos países y eso es un gran atractivo. Además, se tienen opciones como una excursión en globo en Francia, que llama la atención de los viajeros.

Otros de los grandes atractivos son los viñedos de España, Francia, Portugal e Italia, o bien, las fábricas de cerveza en Holanda, Alemania Austria. La fabricación de chocolates es otro tema que llama la atención.

No puede quedar fuera la paella española, las pizzas y pastas italianas, la comida mediterránea, así como los quesos y jamones.

“Planificar es importante, no es un viaje de fin de semana, para algunos representa el viaje de la vida y nosotros recomendamos hacerlo con tiempo y nunca corriendo, solo el viaje desde Guatemala representa cerca de 12 horas de vuelo”, dice Rogers.

Por su parte, Mario Rodríguez, de Visa Travels, (@visatravelgt) comenta que un gran número de clientes buscan un viajes en grupo. “Nosotros viajamos con niños, adultos y personas de 80 años que buscan esta opción”, explica.

Una de las ventajas es que en estas experiencias se hacen nuevas amistades y personas que disfrutan de viajar. Cuando va un guía se tiene la experiencia de alguien que conoce el destino, lo cual facilita las rutas y hoteles para movilizarse, dice Rodríguez.

Se lleva un tiempo limitado y horarios para que se aproveche mejor el paseo. En París es posible ir a Disney y es uno de los sueños que tienen las personas, explica Rodríguez.

Un paseo espiritual

Para quienes buscan un destino apegado a sus creencias religiosas, El Vaticano es un buen destino, en el caso de los católicos.

Podrían conocer la Basílica de San Pedro, considerado el templo religioso más importante de la iglesia católica, así como otros templos destacados y los museos. Expertos sugieren que al estar en este sitio se aproveche ir a Italia y se tome el tiempo para visitar Florencia y otros paseos como Venecia.

En España se encuentra Toledo, en donde se puede visitar la catedral Primada de Toledo, la Iglesia de Santo Tomé y la Sinagoga de Santa María la Blanca.

En este país también es posible hacer el Camino de Santiago, una reconocida peregrinación de origen medieval en la que los turistas viajan a la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia. Debido a la perdurable popularidad del Camino de Santiago y las numerosas rutas del Camino , están catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1993.

Para los devotos la Basílica de la Estrella y el Santuario de Fátima son una buena razón para ir a Portugal. Y así hay más destinos religiosos que motivan estos viajes.

“Algunas personas quieren conocer más lugares en menos tiempo y algunos solo pasan en tren por los diferentes sitios, pero el ideal es detenerse, bajarse y disfrutar un poco”, explica Rodríguez.

Planificación

Para comenzar asegúrese de adquirir sus boletos en sitios seguros o con empresas fiables para evitar caer en estafas o en un lugar que no le dé ningún respaldo al momento de viajar.

Considere que el mínimo para comprar sus boletos deberían ser de 45 a 60 días, pero mientras con más anticipación se haga se tiene mayor disponibilidad en los sitios a visitar.

Los expertos comentan que este destino representa una gran ilusión para los viajeros, algunos incluso han pasado años ahorrando para ir en un promedio de siete a 15 días para ir a disfrutar de una o varias ciudades europeas.

Es importante que en la maleta lleve zapatos cómodos y según la época del año y lugares a ver tener la ropa apropiada.

El tema de seguros es uno de los consejos más importantes que explican los expertos porque en ocasiones hay emergencias y contar con un seguro ayudará en ese momento. Debe incluir cobertura por accidentes

Algunos seguros de viaje además de la parte médica responden a cubrir cancelaciones de reservas de hotel, vuelos y otras reservas de transporte.

Consulte acerca de los pagos. Algunos seguros solicitan que el usuario haga el desembolso y luego el porcentaje acordado de este dinero se regresa. También hay otros seguros en el que cubren la emergencia y el turista solo debe pagar un porcentaje.

En cuestiones de seguridad, Mark Rogers, gerente de Clark Tours, explica que al igual que en cualquier país del mundo es importante estar en comunicación con el guía turístico o con el hotel para reconocer qué lugares son seguros, los horarios recomendados así como evitar contar dinero en público y no usar joyas llamativas. De igual manera se sugiere evitar recibir regalos de extraños.

Los conocedores dicen que es importante calcular diario un promedio de 75 a 100 euros por día para gastos.

¿Un itinerario con iA o en agencia?

En la actualidad aplicaciones como iplan.ai crean una propuesta de viaje con solo colocar el país a visitar, horarios, número de personas y presupuestos . Se incluyen intereses, si le gusta la historia, las salidas nocturnas, la buena comida o el deporte, así que podría ser una opción para armar el itinerario.

Lo cierto es que la organización es fundamental para tener éxito en el viaje y no perderse de nada importante.

En las agencias ahorra tiempo, incluso los paquetes podrían incluir los boletos para museos, castillos y otras atracciones, lo cual asegurará que no se pierda de esos destinos importantes y no se estrese buscando los espacios en línea.