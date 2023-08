Dejar ser a los hijos es amarlos sin sustituirlos

La modernidad y las prisas de la sociedad han traído cambios importantes en todos los ámbitos, no siempre positivos, incluyendo la educación de los hijos. Como parte de una moderna visión de paternidad, existe un deseo de evitar el sufrimiento de los hijos, lo cual no excusa el hecho de dar paso, en muchos casos, a convertirse en padres sobreprotectores , evitando la experiencia enriquecedora del fracaso, desilusión o equivocación, por lo que asumen el rol de vivir la vida por ellos, es decir no los dejan ser.

Por dejarlos ser se entiende que el niño debe afrontar todas las etapas propias de su edad con actitud positiva y entereza, siendo los errores y equivocaciones parte de esas etapas; deben aprender a ver esas fallas como algo natural, es más a reírse de ellas con sentido deportivo.

El rol del padre, como siempre, es velar por el bienestar de los hijos, es decir, evitarles los peligros, pero no fracasos o sufrimientos, para no limitar su desarrollo psicosocial. La sobreprotección hace de los hijos personas inmaduras, incapaces de resolver sus problemas o dificultades, no logran el manejo de sus emociones, regularmente no terminan lo que inician, no reconocen sus errores, no se sienten satisfechos con nada y se vuelven dependientes emocionalmente de sus padres y apetentes de todo.

Algunos padres llegan al extremo de hacer las tareas por sus hijos para evitarles que pasen ese cansancio y obtengan calificaciones altas. Este pequeño, pero ilustrativo ejemplo evidencia los esfuerzos que los padres están dispuestos a hacer por sus hijos, pero lastimosamente no les enseña nada positivo, sino, por el contrario, aprenden a que sus padres pueden hacer las cosas por ellos, por lo que no necesitan esforzarse para obtener buenas calificaciones o las metas propuestas.

Para lograr la autonomía, los hijos deben sentirse queridos, escuchados y seguros, lo cual se logra con el cariño, ejemplo y acompañamiento de los padres, pero especialmente con esa actitud de dejarlos que sean ellos quienes vivan lo que tienen que vivir y que aprendan de sus errores. El hacer lo que se debe les aportará a los hijos muchos beneficios, siendo algunos de ellos:

Sentirse útiles

Aprender a tolerarse y a los demás, así como a la frustración

Perseverancia en caer y levantarse

Evitar la dependencia emocional

Flexibilidad ante los imprevistos de la vida

Vivirán la vida en forma templada y con fortaleza