Deliciosos ravioles con ricotta de coliflor

Ravioles rellenos de ricotta de coliflor y marañón con pesto es una de las recetas originales de Andrea Meléndez Schaart, chef ejecutiva del restaurante vegano Once:Once, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y que no tiene nada que envidiarle a los platillos convencionales. (Foto Prensa Libre, cortesía de Once:Once)

El veganismo es un estilo de vida en el que no solo se deja de consumir alimentos que provengan de los animales, sino que también se evita el uso de ropa o productos de higiene o belleza que contengan derivados de animales, lo cual representa beneficios para la salud y el planeta.

Andrea Meléndez Schaart, chef ejecutiva del restaurante Once:Once, en Antigua Guatemala, ha creado recetas veganas saludables con sustitutos de origen vegetal, que son un placer para el paladar. Una de ellas lleva por nombre ravioles rellenos de ricotta de coliflor y marañón con pesto.

“Me encanta la comida italiana y las salsas cremosas. Es fácil preparar pastas veganas, pero casi imposible encontrar cremas veganas. No solo fue un antojo sino se volvió una necesidad. No lograba encontrar en ningún lugar algo parecido, porque es difícil replicar la consistencia de una salsa Alfredo vegana, pero con esta receta, alcanzamos ese objetivo”, refiere Meléndez.

“Tiene la consistencia perfecta con la ricotta. Además, es divertido prepararlo, desde pelar los cocos hasta el momento de emplatar. El romero también es de nuestro jardín, recién cortado, y con un aroma maravilloso. Es uno de los platos gurmé de nuestro menú”, dice Meléndez, quien refiere que todos los ingredientes utilizados son frescos e, incluso, ella elabora la leche de coco, para tratar de evitar los productos enlatados o con preservantes.

“Una de nuestras metas es que una persona no vegana disfrute y no sienta una gran diferencia a la hora de probar nuestra comida”, explica.

“Pienso que la gente día a día está más consciente de los beneficios del veganismo. No solo en cuanto a la salud, sino ahora hay también mucha información sobre el maltrato animal y el daño que se le causa al medio ambiente”, señala la chef. “Ahora hay muchos documentales muy buenos, informativos y de fácil acceso como Cowspiracy, What the health y Game changers, en Netflix. Los datos que nos enseñan en cuanto al consumo de carne ayudan a abrir los ojos y. motivan bastante a querer empezar este nuevo camino y hábito. Uno es lo que come, y todos queremos vernos bien y sentirnos bien”, expone Meléndez.

“Un vegano come mucha comida y deliciosa. No tiene que ser solo ensaladas o platos aburridos. Siempre hay que tener en cuenta las especias, ese es uno de mis secretos. Experimentar con nuevos sabores y aderezos, para no sentir que todo sabe igual. Para cocinar vegano, hay que tener imaginación. Me siento orgullosa de ser parte de ese cambio con este proyecto”, concluye.

Ingredientes

Ravioles:

3 tazas de harina de trigo

2 tazas de agua caliente (agregar poco a poco)

1/2 cucharadita de cúrcuma

3 cucharadas de aceite de oliva

Ricotta:

1 coliflor hervida y procesada (exprimir todo el líquido)

1 taza de queso de marañón

Sal, pimienta y un toque de pesto

Salsa blanca:

2 cebollas salteadas

4 cebollines salteados

820 gramos de crema de coco

2 zucchinis pelados y salteados

1 1/2 tazas de semilla de marañón remojado

2 cucharadas de levadura nutricional

3/4 de taza de jugo de limón

Ralladura de limón

1 ramita de romero

Preparación

Mezclar todos los ingredientes de la masa y amasar hasta que quede homogénea y sin grumos. Envolverla en papel film y dejarla reposar una media hora en la refrigeradora. Luego, estirarla con un rodillo, para que quede fina, en una superficie enharinada.

Para la ricotta, mezclar todos los ingredientes y cocinar en una sartén. Rellenar con esta ricotta los ravioles, cortarlos y ponerlos a cocinar en una olla con agua hirviendo por siete minutos. Retirar y reservar. Para la crema, licuar la crema de coco, las dos tazas de marañón, la cebolla y los zucchinis, hasta obtener una consistencia cremosa. Luego, poner a hervir y agregar el jugo de limón. Servir sobre los ravioles y decorar con limón. cebollín y romero.

Perfil de la chef