Día del Gato: Esto debemos saber cuando elegimos un felino como mascota

“Uno de los puntos que las personas deben saber es que un gato no es un perro pequeño, sino al contrario, el gato es un animal solitario, un animal que no le gusta que uno lo cuide, si él quiere cariño busca a sus dueños, pero si no quiere, podría hasta morder por escapar, la mayoría de los gatos son solitarios y territoriales”, aseguró el médico veterinario.

El profesional destaca estos datos para tener en cuenta a la hora de elegir tener un gato como mascota:

A los gatos no les gustan los niños – Son animales muy especiales, que no les gusta jugar con niños, podrían ser un tanto agresivos al convivir con los menores, por el temor de que los puedan golpear. Es la mascota del futuro – “Hace 20 años que iniciamos la clínica, yo veía un gato por cada 25 a 30 perros y era únicamente porque el gato iba intoxicando, hoy tenemos en cuenta días que únicamente vemos gatos, es una mascota que está teniendo mucho auge”, según el profesional, porque ahora los gatos y su cultura han aumentado mucho, porque como son más independientes los dueños se desligan un poco más de su cuidado. Cuidado de los mininos – Es muy importante que sepamos los cuidados mínimos que necesita un gato, debemos reconocer que son animales diferentes. Además, se debe prestar mayor atención a la edad de los gatos, puesto que etapa de socialización es de 3 a 8 semanas, por lo que a veces los gatitos de la calle no se dejan tocar, porque no socializaron a su edad correspondiente y eso dificulta su cuidado. Adopción de gatos – Si es la primera vez que tenemos un gato y no tenemos otra mascota, la recomendación es que al momento de adoptar se lleve inmediatamente al veterinario, para corroborar que la salud de la mascota sea la óptima y descartar parasitos o enfermedades. Nuevo miembro de la familia – Si ya tenemos otros gatos en casa, debemos aislar al nuevo integrante para que los demás no lo vayan a lastimar o que su vida esté en riesgo por alguna enfermedad. “Una de las reglas que funciona con los gatos es que, si por ejemplo, son dos gatos, haya tres platos de comida y tres recipientes de agua, con ello se evitará los conflictos porque los gatos, al observar que no hay abundancia de alimentos, comenzaran una pelea”, aseguró el profesional.

Los más celebrados

Los gatos tienen tres celebraciones internacionales en el año, dependiendo de donde se les festeje.

El 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre hacen del felino doméstico al animal más celebrado anualmente. Todas las fechas señaladas corresponden al Día Internacional del Gato. Y, como es suponerse, existen razones para que cada una de ellas tenga el mismo sentido.

El 20 de febrero

El origen de esta celebración en Estados Unidos se debe a un gato muy influyente llamado Socks (Calcetines). Era el gato del entonces presidente, Bill Clinton.

Desde 1993 este gato vivió en la Casablanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad.

Desafortunadamente, a Socks le diagnosticaron cáncer y sus dueños decidieron darle la eutanasia precisamente el 20 de febrero de 2009. Al morir la mascota, en esa fecha se celebra cada año el Día Internacional del Gato, con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía.

8 de agosto

Esta fecha coincide con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. En este caso fue el Fondo Internacional para el Bienestar Animal quien lo consolidó como el Día del Gato en el calendario, en Guatemala se conmemora este 8 de agosto.

29 de octubre

El último Día Internacional del Gato fue una propuesta de Collen Paige, una especialista en el cuidado de mascotas. Ella estableció este día en Estados Unidos, pero luego su influencia se extendió a otros países hasta alcanzar la condición que tiene actualmente, de Día Internacional del Gato.