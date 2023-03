Día Internacional de la mujer: médicas guatemaltecas comparten las historias que les motivaron a seguir el servicio por la salud

Entre los Stem destacan las ciencias médicas y todo lo que se desarrolla en su universo. Maritza España, es la primera mujer en presidir la junta directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, comparte que eligió su carrera porque vio ciertas necesidades en su lugar de origen Ipala, Chiquimula, así que se inclinó por este camino que no es solo científico sino de servicio social.

“Motivo a las mujeres a seguir esta carrera aunque es bastante exigente en lo académico, físico y mental, también trae muchas satisfacciones”, agrega España.

La médica España comparte que el principal reto como mujeres en esta carrera es que ellas mismas se sientan capaces, así como el mantener los valores, principios y la ética en todo momento para ejercer a lo largo de la vida.

Invita a las nuevas generaciones de hombres y mujeres a unirse a esta carrera porque en Guatemala siguen existiendo muchas necesidades en la salud de la población. En la actualidad existen cerca de 18 mil médicos colegiados, de los cuales 45% son mujeres y 55% hombres.

“Antes existían pocas mujeres, pero poco a poco ha ido creciendo en número, lo cual ejemplifica mejores oportunidades para ellas, casi estamos llegando a la mitad y es una gran oportunidad para las mujeres a nivel del país y afortunadamente hay más universidades y facultades en diferentes departamentos del país que han ingresado profesionales y tenemos mujeres de diversas especialidades “, agrega España.

Más necesidades

Cuando se estudia una especialidad quiere decir que después de graduarse como médicas, las mujeres pasan más años invirtiendo en su preparación para diferentes ramas como ginecología, nefrología (especialista en riñones), gastroenterología, cirugía, medicina interna, oncología, entre otras.

Considerando la cantidad de pacientes crónicos renales en pleno 2023 (casi un 10% de la población mundial podría padecer esta enfermedad), la cantidad de profesionales en el área es aún escasa, especialmente en mujeres nefrólogas, y esto también repite en otras enfermedades presentes en la población guatemalteca.

Michaelle Toledo, médica y cirujana con especialidad en nefrología, nombrada directora médica nacional de Sumédica, a partir de abril de 2022, tiene a su cargo la supervisión de las clínicas. Ella comenzó su carrera como profesional del área hace más de cinco años, como nefróloga de la unidad de Quetzaltenango.

Comparte que entró en esta carrera para ayudar en los problemas de salud serios que existen en el país, “siempre pensé en ayudar al más necesitado y la idea de especializarse es dar una ayuda más específica, la enfermedad renal crónica es de mucha prevalencia y antes nadie quería ver al enfermo renal por las múltiples patologías y problemas de salud que presenta”, describe Toledo.

Por su parte, Lidia Gabriela Girón Xiquitá, ginecobstetra y ultrasonografista de Aprofam, comenta que ella desde niña, casi a sus 10 años sintió el llamado después de tener el ejemplo de su mamá, quien trabajaba como enfermera.

“Miraba las curaciones y veía como ella ayudaba a aliviar no solo el dolor físico sino también daba un acompañamiento emocional y esto ayudaba a los pacientes porque tenían una esperanza y por eso elegí estudiar medicina”, recuerda.

En su carrera ha tenido muchas experiencias y se siente afortunada de tener un diagnóstico oportuno y salvar vidas. Como mujer y médica describe que considera uno de los mayores retos para ella y sus colegas el estarse actualizando constantemente para irse perfeccionando sin olvidarse de seguir en los papeles de hermana, amiga, hija, mamá y otros roles que desempeñamos”, comenta.

Como un mensaje a las mujeres guatemaltecas, Girón expresa “no importa la profesión que tengamos, todas son importantes y el hecho de ser mujer no quiere decir que no podamos alcanzar nuestras metas, todo lo podemos hacer”.

Además, agrega que es importante que como mujeres nos eduquemos en la salud para detectar tempranamente señales de alarma y consultar lo más pronto posible, sin dejar atrás los chequeos anuales.

Los cambios a todo nivel

Muchos hombres tienen posiciones de poder y liderazgo y también están llamados a ser parte del cambio convirtiéndose en coaches de vida y establecer metas, trabajar en pro del cambio positivo para mayor igualdad en los diferentes ámbitos, dice Claudio Terra, director de transformación de negocios para Latinoamérica, de Pfiezer, en el foro Mujeres por la Salud.

Florencia Truchi, líder en innovación y transformación dice que como sociedad se requiere definir mejor las normas del juego para asegurar igualdad de género y un entorno propicio. En Pfizer, por ejemplo han implementado licencia de paternidad a los hombres, de manera que tomen un rol distinto junto a su pareja para el recibimiento de un nuevo miembro de la familia. “No es una acción sobre las mujeres que trabajan aquí, pero sí es sobre el ecosistema femenino que da la posibilidad que ellos tomen un rol activo en este momento”, agrega.

“Es necesario que cada uno como individuos o como miembros de algo más grande influenciemos en otros aspectos que no están directamente vinculados, pero que podrían influir en herramientas para modificar a nuestro círculo”, dice Truchi.

Incluso dentro del mismo hogar podemos romper estereotipos y necesitamos estar dispuestos a una crítica inicial, agrega Marcela Rivera, gerente de proyectos especiales en Huli, una empresa conformada por jóvenes costarricenses, que desarrollan plataformas tecnológicas en la nube que facilitan la conexión entre pacientes, médicos y hospitales.

Ella misma se atrevió a pensar diferente cuando en 2017 teniendo una bebé de nueve meses fue asignada para abrir la empresa en México. Por un momento dudó que la reciente maternidad se lo permitiría, pero su pareja le acompañó en este proceso para estar juntos en la crianza de su hija y en aquellos momentos cuando ella no podría, él estaba presente.