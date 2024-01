El balance de vida para manejar su tiempo

En el manejo del tiempo es indispensable mantener un equilibrio entre la vida personal y de trabajo.

Recuerdo una vez que un buen amigo me dijo: Carlos quiero un seminario que esté enfocado específicamente en el trabajo, en el momento le indiqué que eso no era posible y ahora les digo por qué no.

Cuando deseamos manejar nuestro tiempo, eso incluye la vida personal y la de trabajo, el primer punto que debemos de trabajar es en aquellas actividades donde nadie nos controla sino somos nosotros los únicos responsables de los resultados.

Cuando logramos algo en lo personal es totalmente seguro que se verá también en la vida de trabajo.

De hecho, hay estudios que nos dicen que en el trabajo reflejamos lo que somos en la vida personal: alegres y positivos o molestos, viendo normalmente lo malo de todo.

Prácticas

No se imaginan lo que estos hábitos harán en ustedes:

Cumplir compromisos personales Leer diariamente Hacer ejercicios Comer a la hora indicada Respetar el despertador y cumplir con nuestras metas semanales, mensuales, trimestrales y anuales

Y no puede faltar un control todos los viernes para ver qué logramos y qué debemos de reprogramar para la siguiente semana. Solo entonces tendremos una vida orientada al balance, sueños, metas y acciones de cada día para lograr nuestros planes a largo plazo.