El secreto del bienestar personal

Hace algunos años tuve la oportunidad de convivir una semana con una familia campesina del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula, por las noches luego de cenar me sentaba con el señor de la casa en unos pedazos de troncos viejos a pasar el tiempo, como no había luz en aquella casa no existía la posibilidad de ver televisión. Además, la casa quedaba en la parte más alta de las montañas de aquella región y estaba retirada de la cabecera municipal, por tal razón no podíamos movilizarnos hacia allá para distraernos.

Los primeros días que me senté en la oscuridad con aquella persona en mi cabeza se repetían las siguientes frases: “qué aburrido es este lugar”, “que hace la gente para distraerse”, “que mal momento estoy pasando”, “en este momento estuviera en mi cama con la televisión prendida viendo una buena película”. Mientras yo me enganchaba y rumiaba aquellos pensamientos dentro de mí estallaba la inconformidad y el desánimo, con lo cual sin percatarme perdía mi estado de bienestar y balance emocional.