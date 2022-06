El trabajo duro le gana al talento, cuando el talento no trabaja duro

Tener un talento no lo es todo. Hay muchas historias donde la persona que no bajó la guardia, que no claudicó, que siguió firme y constante yendo a los entrenos, la persona que no le temió al fracaso y aprendió de los errores, la persona que siguió asistiendo a sus clases o trabajando persistentemente en su proyecto fue la que le ganó al “talentoso” que posiblemente se acomodó, que no fue disciplinado, que se durmió en sus laureles.

Para el éxito no hay atajos. No hay ascensores hasta la cima. No existen fórmulas mágicas ni píldoras para alcanzarlo. Ni siquiera teniendo todo el talento del mundo se puede llegar muy lejos sin esforzarse.

Le puede interesar Consejos que le ayudarán en una entrevista de trabajo A. González 29 de enero de 2027 a las 02:42h

Puede que ahora no tengamos la edad ideal, la altura, el peso, o la velocidad necesaria. Puede que no tengamos el oído musical perfecto o la capacidad artística innata. Puede que no tengamos muchos recursos económicos. ¡Pero si sabemos qué queremos, no dejemos que nada de estos pensamientos limitantes nos detengan!

Asegurémonos de presentarnos todos los días, sin excusas, para entrenar o trabajar de manera inteligente y ardua, una y otra vez, día tras día, año tras año y verá que sucederán cosas increíbles. Alcanzará lo que muchos no creían, que, sin embargo, usted siempre creyó. Verá incluso a gente más talentosa que usted irse quedando atrás.

¡Y si tiene el talento, por favor no lo desperdicie! Es una lástima ver tanta gente con talento musical, deportivo, artístico, literario, empresarial, etc. quedarse atrás y conformarse con lo menos, cuando con solo haberse esforzado más, haber sido más persistente, más disciplinado, hubiera llegado muy lejos.

Yo creo fielmente en que el trabajo fuerte y no necesariamente el talento, me han logrado llevar a los confines del planeta haciendo aventuras extremas y ultra maratones. Nunca he dejado que entren dudas en mi mente. Enfocando la energía y la dedicación, los sueños se convierten en realidad y soy testigo de ello.

Entonces, no pierda más tiempo. Siempre recuerde que cuando el talento no trabaja duro, el trabajo duro le gana al talento. Escriba sus sueños en un papel, póngalos en un lugar visible, planifique, preséntese a diario con su plan, trabaje inteligentemente y muy fuerte, ¡disfrute el viaje y celebre el éxito!