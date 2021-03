El valor del “no tiempo” que practicaban Steve Jobs y Albert Einstein para ser más creativos en su rutina diaria

Albert Einstein, en una de sus clásicas fotografías (Foto: Hemeroteca PL)

Steven Kotler, autor del libro “El arte de lo imposible”, recomienda que toda persona debe buscar en el día un momento para estar tranquilo, a solas, y así poder aislarse del ruido y las demandas del mundo.

Y en las redes sociales hay montañas de artículos sobre las costumbres de personajes famosos y listas de hábitos para incorporar en la búsqueda de cambios para el día a día, resalta Infobae.

Las investigaciones demuestran que todas esas actividades sugeridas son buenas para las personas, pero al mismo tiempo la ciencia advierte que caer en la rutina puede afectar en otras áreas.

Los expertos señalan que también se necesita mucho “no tiempo” —esos espacios de ocio en los que no se hace nada— en el día de una persona para lograr un gran efecto en el pensamiento y la creatividad.

Steven Kotler, autor del libro El arte de lo imposible y conferenciante de TED, explicó que el “no tiempo” se refiere al momento tranquilo, a solas, en el que una persona puede aislarse del ruido y de las demandas del mundo.

“El no tiempo es el término que utilizo para referirme a ese vasto tramo de vacío entre las 4 de la mañana (cuando comienzo mi sesión de escritura matutina) y las 7:30 (cuando el resto del mundo se despierta).

Este no tiempo es una negrura absoluta que no pertenece a nadie más que a mí”, escribió Kotler. “Las preocupaciones urgentes del día aún no han presionado, así que hay tiempo para ese lujo supremo: la paciencia. Si una frase tarda dos horas en salir bien, ¿a quién le importa?”.

Kotler señala que la neurociencia demuestra que los bloques de tiempo de desconexión tienen una gran influencia sobre la creatividad. “La presión obliga al cerebro a centrarse en los detalles, activando el hemisferio izquierdo y bloqueando la visión de conjunto. Y lo que es peor, cuando estamos presionados, solemos estar estresados.

Las prisas nos disgustan, lo que agrava nuestro estado de ánimo y hace que nos concentremos aún más. Por lo tanto, la falta de tiempo puede ser la kriptonita de la creatividad”, explicó.

Y, según recordó un artículo de la revista Inc., muchas personas exitosas le han dedicado gran parte de su vida al “no tiempo”. Albert Einstein, por ejemplo, solía decir que muchas de sus mejores ideas se le ocurrían mientras andaba sin hacer nada.

Steve Jobs, el responsable de Apple, también sacaba provecho de las horas mirando fijamente hacia la nada. “El tiempo que Steve Jobs dedicaba a posponer las cosas y a reflexionar sobre las posibilidades era un tiempo bien empleado para dejar que se pusieran sobre la mesa ideas más divergentes”, contó el reconocido psicólogo Adam Grant a Business Insider.

De todas maneras, las vidas de Einstein y Jobs muestran que ellos, además, hicieron un gran esfuerzo para llevar sus ideas hacia la consagración.

Y aunque fue solo una parte de sus rutinas diarias, el “no tiempo” resultó esencial. Entonces no habría que tener miedo a dedicar un momento del día a desconectarse, porque ahí es cuando podría encenderse una luz inesperada.

Por otra parte, de acuerdo con un artículo del escritor y conferencista Geoffrey James para la revista especializada en negocios, Inc., Jobs no sabía que la meditación podía provocar que el cerebro envejeciera más lento o incluso pusiera en reversa el proceso de deterioro, sino que únicamente la practicaba, pues esta le permitía mantenerse calmado, además de que, según el cofundador de Apple, lo ayudaba a ser un mejor gerente.

Cabe recordar que Jobs recurría a técnicas de meditación de la atención plena, las cuales ya han sido aceptadas por la neurociencia, y algunos de sus efectos benéficos son concentrarse por períodos más largos, mantener la calma cuando se está bajo presión y manejar el estrés relacionado con las tareas del trabajo.