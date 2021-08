¡Empiece a soñar y no se limite!

La buena noticia es que atrapar sueños buenos no es solo una leyenda sino una realidad que es totalmente posible para todos nosotros, si nos lo proponemos.

El sueño de subir una alta montaña, viajar a lugares remotos, competir en algún reto extremo, lograr un título universitario, dedicar la vida a lo que nos gusta o encontrar una buena pareja son sueños grandes y con mucha energía positiva

Sin embargo, los sueños sin acción, sin dedicación, sin planes y ante todo sin disciplina posiblemente se quedarán en la telaraña para nunca realizarse, muriendo con los sueños malos.

Mi invitación es que empiece ya a soñar y no se limite. Haga lo que le llaman en ingles un “bucketlist” y haga una lista en un papel de las cosas que quiere hacer antes de partir de este mundo. Recuerde que el tiempo no regresa y es ahora que debemos actuar.

Colóquelo en un lugar visible en su cuarto o en su oficina. Sea específico en lo que quiere. Luego haga un plan de acción. Póngale fechas de realización y los recursos que necesitará empezar a buscar. ¡Y ante todo ACTÚE! No pierda un día. ¡Hágalo YA!

Mi nombre es Miguel Sagastume, ultra-maratonista, aventurero, emprendedor y padre de familia. Me considero un “Atrapador de Sueños” haciendo ultra-maratones y aventuras alrededor del mundo. He tenido la bendición de ya haber estado en 45 países en 6 de los 7 continentes del planeta y sigo soñando con más, si Dios me lo permite.

En mis próximos artículos será un honor compartir cientos de aventuras, aprendizajes y anécdotas que han sucedido mientras exploraba el mundo y ojalá así poder inspirarlo a que atrape tus propios sueños.