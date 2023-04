Estos pasatiempos le ayudarán a su salud mental (su importancia y cómo elegirlos)

Piense un momento qué actividades realiza en su tiempo libre, aquellas a las que recurre para distraerse y desconectar de su rutina. Quizá ahora que lo analiza no tenía una acción establecida para estos momentos, sino que hacía la que era más fácil en el instante o lo que le llamaba la atención: leer el libro del mes, ver la serie de televisión que está de moda o salir a caminar con su mascota. Sin embargo, los pasatiempos son importantes en nuestra vida porque además de que nos distraen, dan beneficios a la salud física y mental.

Algunas personas piensan que los hobbies son una pérdida de tiempo, ya que están tan ocupados en sus quehaceres que consideran que no pueden dedicar unas horas a la semana a alguna actividad que los relaje y los satisfaga en cuerpo y alma. Este tipo de actividades recreativas tomaron más relevancia durante el confinamiento por el covid-19, ya que al estar en casa la mayoría de las personas recurrimos a ellas para dar un uso pleno y productivo a las horas del día que acostumbrábamos a pasar en la calle.

Importancia de los pasatiempos

“Recuerdo que al terminar mi rutina entre semana buscaba qué hacer para no pensar en que estaba encerrada. Claro, era por mi bienestar, pero a veces cuesta hacerle entender a la mente qué es lo mejor para nosotros, así que recurrí a la lectura. Creo que leía un libro a la semana, luego me aburrí de hacer lo mismo. Los fines de semana leía un rato y después me iba al jardín a ver que mis plantas estuvieran sanas, a regarlas y podarlas, así fue como inicié mi pasatiempo”, relata Josseline Contreras, coach de vida.

Para la profesional estar en su jardín es un recordatorio de que la naturaleza despeja nuestra mente y nos enseña “que no importa cómo sea el clima o las circunstancias a nuestro alrededor, con tiempo, cuidado y dedicación se puede volver a florecer”.

Otras personas han hecho de sus pasiones sus pasatiempos, por ejemplo, tomar fotografías, tocar algún instrumento, escribir, bailar o practicar algún deporte. “Quizá para un contador público o un ingeniero su pasatiempo es tocar la guitarra o practicar bailes de salón, actividades que pensaríamos no tienen relación con su profesión, pero son acciones que los relajan, les fomenta la creatividad y activan áreas de su cerebro que no usan a diario. Ese es el objetivo de este tipo de actividades”, añade Contreras.

González y Vanegas-Farfano opinan que, si bien las razones por las que se integra un pasatiempo en la vida diaria son múltiples, las más comunes son la búsqueda por obtener experiencias agradables como la relajación, el gusto por la vida, la felicidad, el crecimiento personal y la interacción social. En los últimos años estudios acerca de los beneficios de las actividades en tiempo libre han incluido el logro académico y la actividad física.

Si bien son actividades que proporcionan libertad frente a las obligaciones diarias, para que aporten felicidad o satisfacción a la persona, tienen que ser realizadas con cierto grado de seriedad y compromiso. Por ejemplo, las actividades que demandan cierto grado de absorción y reto aportan mayor satisfacción que aquellas que en algún momento llegan a aburrir o que son percibidas como “menos serias”. También son mejores aquellas que conllevan un estímulo intelectual, ya que permiten mejoras emocionales y cognitivas, indican las autoras.

Beneficios de los pasatiempos

Sin importar las razones por las que se haya elegido una actividad como un pasatiempo, cuando se realiza de forma constante, presenta beneficios en el aumento de autoestima, creatividad, paciencia, mejora en el estado de ánimo y vida social, combate el estrés y previene ciertas enfermedades porque la mente se mantiene ocupada en acciones que no están relacionadas a los problemas de la rutina.

A continuación, los expertos enlistan algunos pasatiempos que ayudarán a su salud mental. “Lo ideal es que previo a elegir alguno analice si busca un beneficio en específico. Por ejemplo, relajarse, aumentar su paz interior o ser más creativo y luego pensar si esta actividad le ayudará. También puede probar y que la experiencia sea lo que le haga decidir”, opina Carolina Herrera, psicóloga clínica.

Rompecabezas y jardinería: aumenta la paciencia y motivación

Cuando se arma un rompecabezas, sin importar el número de piezas, se experimenta una sensación de satisfacción y orgullo al ver la obra terminada, porque a pesar de los momentos de frustración que tuvo mientas lo armaba, lo logró. Este juego promueve la paciencia, ya que requiere de mucha concentración, de pensar en las características de las piezas para localizar la que se debe colocar. También ayuda a potenciar capacidades cognitivas y emocionales relacionadas a las habilidades espaciales, a observar y agudizar los sentidos para que la mente se enfoque solo en el “aquí y ahora”.

Lea más | Por qué cuidar plantas en casa ayuda emocionalmente y qué ha hecho crecer el gusto por esta práctica

La jardinería también reduce el estrés y promueve la paciencia, porque debe esperar cierto tiempo para ver los resultados de su trabajo. Cuidar de una planta o cultivar su propio huerto invita a practicar la observación, amabilidad y confianza en uno mismo. Estas actividades también requieren que se enfoque solo en el presente, por lo que son herramientas útiles de distracción cuando se viven episodios de tristeza, depresión o aburrimiento.

Costura y cocina: promueven la creatividad

Estas dos actividades fomentan la creatividad y el autoconocimiento, además de que cuando se tiene la mente muy dispersa ayudan a concentrarse solo en una cosa. La psicóloga clínica indica que la costura es un pasatiempo positivo en el control de las emociones porque disminuye la ansiedad y aumenta la atención, cálculo y percepción espacial.

Mientras que la cocina ayuda a distraerse y promueve la libertad, ya que cada persona puede preparar un platillo como desee. Asimismo, invita a arriesgarse y conocerse mejor porque probablemente probará ingredientes que en algún momento no le convencían. Con estos dos pasatiempos nunca se aburrirá, porque su creatividad será el límite.

Escribir y escuchar música: exploran las emociones

La escritura, ya sea para uno mismo o para que otros lo lean, funciona para aceptar emociones que muchas veces nos negamos a explorar, pero que al colocarlas en papel nos invitan a analizarlas y aceptarlas. También es de beneficio para procesar pensamientos que tratamos de pasar desapercibidos, además, ayuda a ser creativo y sacar de nuestra mente todo lo que es innecesario y solo provoca malestar.

La música también regula los niveles de ansiedad y estrés porque distrae a la mente y promueve el bienestar emocional. Solo piense un momento en lo que siente cuando escucha su canción favorita, esa sensación es la que beneficia su salud mental.

Organizar y planificar: aumenta la tranquilidad y elimina el estrés

“Muchas personas creen que organizar y limpiar no puede ser un pasatiempo, pero para aquellos que tienen altos niveles de ansiedad y estrés, encontrar un lugar ordenado tiene un impacto positivo en su mente. Les genera bienestar mental y, si ellos se encargaron del orden y limpieza, les dará la sensación de poder controlar su entorno”, opina Herrera.

Organizar y planificar también es un buen ejercicio para soltar aquello que solo ocupa espacio. Si durante su tiempo libre se dispone a ordenar su closet, probablemente encontrará ropa que ya no usa pero que quiere seguir guardando, esto solo le ocupará espacio, así que lo mejor es desecharlo. “Lo mismo ocurre con muchos recuerdos o sensaciones que no nos dejan nada positivo. Si pudimos desechar ese pantalón que tanto queríamos, también lo podemos hacer con los sentimientos”, dice la coach de vida.

Hacer reparaciones por su cuenta: aumenta la autoestima y reduce el estrés

Mientras más complejo sea el reto que nos tracemos, mayor será nuestra satisfacción al completarlo. Por ello, uno de los pasatiempos que han tomado popularidad en los últimos años es restaurar espacios u objetos por nuestra propia cuenta. Quizá para quienes tienen habilidades manuales hacer trabajos pequeños de albañilería, carpintería, mecánica, decoración, cristalería o fontanería sea su pasión, así que es una buena opción para ocupar el tiempo libre.