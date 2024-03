A cada familia llega a afectar de diferente manera alrededor de todo el mundo. Para los guatemaltecos representa calor, el aumento de los incendios forestales (la mayoría de veces provocados) y las etapas sin lluvia o que esta sea muy limitada.

El Niño es algo natural que ha pasado por cientos de años, pero actualmente su presencia pasó de estar cada siete años a ser más frecuente y a compartir sus efectos con otros fenómenos y con consecuencias de decisiones humanas equivocadas que han influido en cambios de clima.

“No todo es culpa del fenómeno de El Niño o del calentamiento global y hay muchos eventos como la inseguridad alimentaria que tiene otros factores de desigualdades sociales, también está la mala gestión de los desechos sólidos que nos incluye en cómo nosotros administramos las lógicas de producción y consumo, la contaminación del aire y otras acciones que influyen en el cambio de nuestro entorno”, dice Raúl Maas, quien se desempeña como académico investigador del departamento de Ciencias Ambientales del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, Iarna, de la Universidad Rafael Landívar.

Parte de lo anterior ha hecho que los seres humanos busquen otra manera de cómo aplacar el calor extremo en cambios de rutinas, búsqueda de tecnología o ir más profundo en la manera de la construcción de los hogares para hacer que el espacio sea más fresco.

Mientras tanto, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó en marzo pasado que el pronóstico: el fenómeno de El Niño seguirá causando temperaturas más altas de lo normal entre marzo y mayo de 2024. Según el centro meteorológico, El Niño generará temperaturas aún más elevadas y se espera que en marzo y abril, algunas regiones superen los 43 grados Celsius.

Más calor y más estrategias

La diseñadora de interiores Celeste de Santiago, explica que estos cambios en el ambiente y la mano del ser humano hace que cada vez se tengan cambios a nivel de la forma en que se vive.

“El impacto está a nivel global y nos afecta en nuestra interior y para comenzar es indispensable que las plantas sean parte de nuestra vida, colocarlas estrategicamente en la entrada de nuestro hogar, cerca de ventanas y puertas porque van a ser purificadoras o pulmones para nuestra calidad de vida”, dice la experta. Su riego y cuidado son indispensables.

Gabriel Orany Falla, del vivero Flora, agrega que también se han hecho populares aquellas relacionadas con un ambiente más limpio, entre ellas están las Sansevieria trifasciata conocidas como orejas de burro ya que estas plantas pueden estar en interiores o exteriores, son resistentes y de bajo mantenimiento.

Desde primera hora es indispensable ventilar los hogares, abrir en lo posible las puertas y/o ventanas, dice la experta.

La ventilación cruzada es una estrategia para que las habitaciones sean más frescas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Las fibras naturales en el interior también proporcionaran más frescura a los espacios a diferencia de los sintéticos. Estos materiales permiten más oxigenación, además del impacto ambiental positivo.

De Santiago insiste en preferir las fuentes energéticas que sean naturales que incluye aprovechar al máximo la luz natural, preferir tecnología Led para mejorar el consumo energético y el menor uso de electrónicos.

“Es menor el consumo energético de un ventilador a un aire acondicionado y aunque algunos prefieren este último es vital que mantengan un mantenimiento constante del mismo”, menciona De Santiago.

En un sondeo por tiendas nacionales se observa que la oferta de estos aparatos está disponible desde los ventiladores de escritorio que tienen un costo de Q80 hasta los tipos torre o de piso que van desde los Q300 hasta los casi mil quetzales. Algunos incluyen menos ruido como los tipos torre.

En el caso del aire acondicionado los precios van desde los Q2,400 hasta cerca de Q7mil. Actualmente también están los enfriadores de aire, este es un aparato diseñado para enfriar el aire en espacios pequeños; funcionan mediante el proceso de evaporación, utilizando agua para bajar la temperatura del aire, lo cual refresca a la vez que ayuda a añadir humedad a ambientes demasiado secos.

Un cambio desde la estructura

Cuando se trata de una edificación nueva, es muy importante la asesoría profesional, ya que existen diferentes métodos que permiten que la edificación sea más fresca, apoyado en la orientación, diseño y selección de los materiales constructivos.

Una premisa muy importante es conocer la ubicación o localización geográfica del sitio, para poder entender su soleamiento, es decir la forma y duración de su exposición al sol directo e indirecto. Esto permitirá tomar decisiones para que la edificación sea lo más cómoda posible para el usuario; ante el impacto del clima, dice Mario Castro Pleitez, arquitecto.

“Dentro de los elementos constructivos que cada vez toman más valor dentro del diseño, están los voladizos (pestañas, cornisas, volados, celosías); considerados elementos pasivos están diseñados para que la luz directa del sol y su radiación no entre a los ambientes, mientras que no bloquea la claridad. El uso de parteluces horizontales y verticales; pergolados y pozos de luz; permiten el ingreso de la claridad más no la luz directa y radiación que se traduce a calor dentro de la edificación” agrega al hablar de la arquitectura moderna, no sólo como una tendencia; sino como una práctica ante los cambios climáticos.

Existen también complementos constructivos que benefician al control climático de los ambientes. Cuando no podemos modificar la forma del inmueble y/o los costos de los voladizos es alto, la opción de instalar ventanas de cámara o insoladas, es una buena alternativa, ya que no solamente reducen la transferencia climática sino también sonora, brindando un mayor confort al usuario y es aún mejor cuando su especificación incluye vidrio entintado.

Dentro de las determinaciones de diseño más comunes que permiten ambientes más frescos, el uso de espacios de mayor altura, es una de ellas. Esto podemos apreciarlo en lugares como Zacapa, Chiquimula o Jalapa, entre otros, donde esta práctica natural de volver los espacios frescos es más común.

Otra práctica en el diseño que tiene gran aceptación y grandes resultados es el uso de la ventilación cruzada. Esto se logra por medio de dos ventanas (o más) dentro de un ambiente que permita la inyección de aire fresco y la evacuación de aire viciado, mejorando no sólo la calidad del aire interno, sino la sensación térmica del espacio.

En cuanto a los materiales constructivos, existe hoy en día una gama muy amplia a todo costo, sin embargo, hay que asesorarse muy bien en cuanto a sus propiedades térmicas y sísmicas para nuestro territorio.

Por su naturaleza y su principio constructivo el ladrillo es sin duda el mejor material a nuestro alcance y lo ha sido desde la época romana. Este permite reducir la transferencia térmica hasta en 6°C en su interior, teniendo también la capacidad de mantener el calor adentro en temporada fría. No así, el block de pómez que es el material más común en nuestro medio debido a su costo, para éste debemos apoyarnos en complementar su acabado final por medio de repello y cernido final, o bien aplicaciones de una solo capa (monocapa) que ayudan a proteger la integridad del block a largo plazo y también funcionan como barrera térmica, reduciendo la transferencia de la misma. Explica.

Otro apoyo para reducir la absorción del calor que se traduce a ambientes calurosos en el interior, es el uso de fachadas claras y el uso de colores “pastel”. Hoy en día existen también pinturas elastoméricas especializadas que pueden llegar a reducir hasta 8°C respecto al exterior, brindando no solo protección al clima, sino también a la humedad y lluvia posteriormente. Esto último puede aplicarse a muros y techos exteriores, respectivamente. Esto puede explicar porque nuestras nuevas edificaciones, especialmente en edificios las fachadas predominan en ladrillo y muros blancos.

El uso de fachadas y paneles flotados, toman una mayor demanda en nuestros días, especialmente por su relación costo/beneficio. Algunos funcionan como muros finales exteriores cuyo proceso constructivo es más limpio y ágil, Otros funcionan como complementos para áreas de mayor cuidado y/o protección al sol.

El ladrillo es uno de los materiales más efectivos para construcciones que bajen la temperatura en los hogares. Los muros con plantas adaptados son otra solución. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La implementación de muros verdes, como filtros solares, también brindan frescura al muro que cubren y a su entorno inmediato por la filtración del aire. En el suelo, el uso de mantos verdes (jardines, grama, etc.), también permiten que la radiación por reflectividad sea menor, ayudando al clima interior a ser más fresco. Sistemas como el “pozo canadiense” e inyectores de aire en techos, permiten el intercambio de aire fresco hacia el interior del inmueble y viceversa en el invierno.

En el caso de una edificación ya construida y no es posible poder alterar las fachadas, cambiar las ventanerías, implementar nuevas ventanerías o cualquiera de las sugerencias descritas, debemos apoyarnos en elementos decorativos funcionales como lo son, las persianas y las cortinas de tela blackout que permiten graduar la cantidad de sol que pueda ingresar en el ambiente o bloquearlo por completo, si bien se oscurecerá, se evitará que el calor sea mayor en el interior.

“El cometido de todo diseñador y constructor debería ser el uso de una arquitectura activa y menos pasiva; con opciones más favorables al confort del usuario, con tecnología apropiada y de menor impacto al medio ambiente” concluye Castro Pleitez.

Un fenómeno natural

El Niño es un fenómeno que lleva miles de años de desarrollarse y que se caracteriza por el aumento en la temperatura de la superficie del mar Pacífico, puede provocar diversos efectos como aumento de lluvias torrenciales o sequías.

Para el meteorólogo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Insivumeh, César George ,durante el 2023 la temporada de lluvia en Guatemala fue irregular debido a la presencia del fenómeno El Niño, pero también influyó al calentamiento en la zona del Atlántico, el Caribe y del Golfo de México, lo que provocó un déficit en la presencia de lluvias. Un reporte de 2023 destacó que llovió alrededor del 70 por ciento de lo que se tenía previsto, y cuando junio y septiembre son meses en los que la lluvia es más intensa, ese año hubo un déficit.

“Las anomalías en la temperatura de las aguas superficiales del mar Caribe y Atlántico Tropical Norte, se han mantenido por arriba de los promedios desde el año 2023 y persisten en este año 2024 (anomalía positiva cercana a 1.0 grado). Esto no se había presentado y este calentamiento ha mantenido el viento alisio muy debilitado por lo tanto, baja posibilidad en lluvias. Las temperaturas máximas entre marzo y abril continuarán presentando valores por encima de los promedios de los últimos 10 años. Región norte de 40 a 42 grados Celsius, región oriental de 41 a 43, meseta central de 32 a 34 y región sur de37 a 39, agrega el experto de Insivumeh.

Con las altas temperaturas del clima, uno de los riesgos que se tiene es sufrir golpes de calor o insolación, sobre todo cuando no acostumbramos a mantenernos hidratados. (Foto Prensa Libre: Pexels)

El impacto más fuerte DE EL Niño en el país según George, fue en 2014 y 2015; sin olvidar que el fenómeno se ha presentado anteriormente entre los años 1972-1973, 1982-1983 y 1997-1998, y en este último período pasaron casi 40 días sin lluvia, aunque 2023 y 2024 tuviera la temperatura más altas en los últimos 40 o 50 años.

El último informe emitido por el Centro de predicción del clima, National Weather Service, a través del Departamento de prevención del riesgo ante los efectos del cambio climático, del viceministerio de Recursos Naturales y cambio climático, refiere que es probable que se produzca una transición de El Niño a una etapa neutral para abril-junio de 2024 (83 por ciento de probabilidad), con probabilidades de que ingrese el fenómeno La Niña y que este se desarrolle para junio-agosto de 2024 (62 por ciento de probabilidad). La Niña ha demostrado que trae períodos más intensos de lluvia para lo cual también es preciso empezar a prepararse.