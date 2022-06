Las dificultades de la vida y la manera de superarlas

Un trabajador de una empresa fue trasladado de su sede de trabajo de la ciudad capital a un departamento lejano, al recibir aquella noticia el hombre comenzó a pelar con su jefe por la decisión tomada, el jefe le explico que era una buena oportunidad; sin embargo, la persona no aceptaba el cambio. Caminaba a su casa y se decía: como me voy a ir a un lugar lejano, voy a separarme de mi familia y amigos, además tengo que estar viajando, no puede ser posible. Todos estos pensamientos inundaban su mente, por lo que comenzó a ir al trabajo malhumorado, con actitud negativa y sin ánimo. El jefe se dio cuenta de la reacción y le dijo que no se preocupara, que mandaría a otra persona en lugar de él, con esto se tranquilizó, porque todo había vuelto a la normalidad.

Una mujer a punto de comprometerse entabló una conversación con su novio, quién se retractó de la decisión, le expuso que no era el momento más oportuno para contraer un compromiso, ya que tenía la oportunidad de viajar al exterior a estudiar la especialidad de su carrera, la mujer protestaba por aquella decisión, lloraba día y noche porque no se haría realidad sus sueños, refunfuñaba porque ella creía que al estar su novio en el extranjero podía conseguirse otra mujer, le decía al muchacho que era mejor estudiar en el país y no afuera, le tiro en la cara todas las cartas de amor que él le había escrito, decidió romper todo nexo con el hombre y terminar la relación.

¿Por qué no aceptamos las cosas como son?

¿Por qué nos peleamos con todo aquello que no nos agrada?

¿Por qué no nos gusta aceptar el cambio?

¿Por qué no vemos lo positivo ante la adversidad?

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en las reacciones emocionales que se desatan ante un hecho imprevisto o desconocido, las cuales pueden ser miedo, frustración, inconformidad, enojo, tristeza, entre otras, las que llevan a pelear con la vida y la falta de aceptación.

La dificultad que existe en esta aseveración es que la humanidad no logra percatarse de la atadura emocional, ya que tiene puesta su mirada en el exterior, esto quiere decir, culpar de lo sucedido a la persona o circunstancia que afronta, sin ni siquiera tomarse el tiempo de reflexionar sobre lo que siente, piensa, percibe o interpreta. De tal manera que reaccionará de manera impulsiva.

Si se deja que las cosas sean lo que son, no habría pelea. Solo serían hechos que suceden sin la interpretación de si son buenos o malos.

En pocas palabras:

Lo que es, es. No se debe pelear con lo que es.

Si lo que es, es. Entonces se debe actuar observando lo que es.

De esta forma se verá la realidad de un hecho y no la interpretación mental y emocional del hecho.

¿Para qué debo ver la realidad y no lo que opino de la realidad? Es sencillo y al mismo tiempo difícil de entender y aceptar, para dejar que la vida fluya.

Si se deja que la vida siga su curso, se abrirá la posibilidad de muchas y nuevas oportunidades que se originan de la propia vida y no por lo que se quiere que dé la vida o lo que se pretende que sea la vida.

En los ejemplos anteriores, en la primera narración, tiempo después que mandaran a otra persona a la nueva área de trabajo, inició un crecimiento en esa área y dentro de la compañía, que tuvo como resultado que la persona que se había ido a esa posición regresara a la capital como Director General del área y delegara a otra persona sus funciones con el fin que él siguiera el proceso de expansión hacia otras áreas del país. La persona que no acepto vivió reprochándose por haber desperdiciado aquella oportunidad. Él seguía en el mismo puesto de trabajo y sin ganar más.

En el segundo caso, años más tarde, la mamá de la mujer sufrió una grave crisis de salud, por lo que la refirieron al mejor especialista, siendo este el hombre con quien había roto la relación. Gracias a ese hombre la mamá recupero la salud.

Así que los hechos son como son, no pueden suceder de otro modo. Hay que aceptarlos y fluir con la vida.

Es como el presente artículo, es lo que es, no pudo escribirse de una manera distinta. Y no dudo que será de edificación para la vida de los lectores.

Aprenda a fluir con la vida. Participe en nuestras actividades de bienestar personal y vida plena. Para más información escriba al WhatsApp 4293-5610.

Ingrese a YouTube: No pudo suceder de otro modo – André Armas